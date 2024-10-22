Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS
- Bình Dương: Lô B
- 3B5
- CN Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Thới Hòa, Bến Cát
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 14 - 16 Triệu
Thiết kế sản phẩm máy bơm và các nhiệm vụ được giao.
Làm được catalog sản phẩm
Khảo sát thực địa để thiết kế nếu cần
Lập tài liệu kỹ thuật, bản vẽ thiết kế, hướng dẫn sử dụng sản phẩm.
Hỗ trợ kỹ thuật cho bộ phận sản xuất, lắp ráp sản phẩm.
Tham gia vào các dự án nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ sư động lực hoặc kỹ sư chế tạo máy/ Cơ khí
Sử dụng thành thạo các phần mềm CAD như AutoCAD, Solid, Adobe Photoshop, Illustrator
Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh
Kinh nghiệm 2 năm. Tối thiểu biết bóc tách bản vẽ, lập BOM. Có kiến thức cơ bản về vật liệu cơ khí và công nghệ gia công cơ khí
Hiểu biết về khuôn mẫu là một ưu tiên.
Tại CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
