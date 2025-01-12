Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô B - 3B5 - CN Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Thới Hòa, Bến Cát, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Thiết kế sản phẩm máy bơm và các nhiệm vụ được giao.

Làm catalog sản phẩm

Khảo sát thực địa để thiết kế nếu cần

Lập tài liệu kỹ thuật, bản vẽ thiết kế, hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

Hỗ trợ kỹ thuật cho bộ phận sản xuất, lắp ráp sản phẩm.

Tham gia vào các dự án nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ sư động lực hoặc kỹ sư chế tạo máy/ Cơ khí

Sử dụng thành thạo các phần mềm CAD như AutoCAD, Solid, Adobe Photoshop, Illustrator

Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh

Kinh nghiệm 5 năm. Tối thiểu biết bóc tách bản vẽ, lập BOM. Có kiến thức cơ bản về vật liệu cơ khí và công nghệ gia công cơ khí

Hiểu biết về khuôn mẫu là một ưu tiên.

Tại CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS

