Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Dnp Holding làm việc tại Quảng Nam thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: - Lô 6 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, P.Điện Ngọc,Quảng Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Nhiệm vụ công việc bao gồm:

Thực hiện các công việc liên quan về thiết kế công nghệ;

Xử lý các vấn đề liên quan đến kỹ thuật được phân công, phụ trách;

Giám sát hoặc thực hiện các bản vẽ (theo yêu cầu), chuẩn bị các báo cáo, tài liệu kỹ thuật;

Kiểm tra, kiểm soát bản vẽ sau khi thực hiện xong;

Kiểm soát các công việc in ấn để hoàn thành sản phẩm;

Các công việc do cấp quản lý giao.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Đại học chuyên ngành cấp thoát nước

Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm thiết kế cho Công ty Cấp thoát nước

Tin học chuyên ngành: Sử dụng được các phần mềm thiết kế thuỷ lực và thành thạo Autocad.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm, và kỹ năng làm việc độc lập.

Tại Công Ty Cổ Phần Dnp Holding Thì Được Hưởng Những Gì

Các chế độ tưởng thưởng, đãi ngộ tốt theo Công ty và Tập đoàn;

Các chương trình Đào tạo, học tập phát triển;

Các chương trình Team Building, Gắn kết cả quy mô Công ty và Quy mô Tập đoàn;

Bảo hiểm sức khỏe cá nhân;

Môi trường làm việc năng động, hòa đồng, văn minh và gắn kết cao;

Du lịch hè, team building hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dnp Holding

