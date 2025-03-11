Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM
Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: KCN Tân Phú Trung, Củ Chi, TP.HCM, Củ Chi, Huyện Củ Chi
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 15 - 22 Triệu
Khảo sát công trình
Thiết kế các chi tiết liên quan tới băng tải, thang nâng công nghiệp, cẩu trục.
Tính toán công suất động cơ, tính bền kết cấu
Tính khối lượng kết cấu thép
Giám sát, kiểm tra quá trình sản xuất đúng với bản vẽ thiết kế
Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Cơ khí, Xây dựng, Máy xây dựng hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm thiết kế các sản phẩm liên quan,
Sử dụng thành thạo Solidworks (yêu cầu bắt buộc), Auto Cad
Ưu tiên ứng viên thành thạo kỹ năng tin học VP, đặc biệt là excel
Ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng anh là một lợi thế
Siêng năng, chăm chỉ, chịu khó
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI