Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KCN Tân Phú Trung, Củ Chi, TP.HCM, Củ Chi, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

Khảo sát công trình

Thiết kế các chi tiết liên quan tới băng tải, thang nâng công nghiệp, cẩu trục.

Tính toán công suất động cơ, tính bền kết cấu

Tính khối lượng kết cấu thép

Giám sát, kiểm tra quá trình sản xuất đúng với bản vẽ thiết kế

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Cơ khí, Xây dựng, Máy xây dựng hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm thiết kế các sản phẩm liên quan,

Sử dụng thành thạo Solidworks (yêu cầu bắt buộc), Auto Cad

Ưu tiên ứng viên thành thạo kỹ năng tin học VP, đặc biệt là excel

Ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng anh là một lợi thế

Siêng năng, chăm chỉ, chịu khó

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin