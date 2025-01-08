Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Công Nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,500 USD

- Công việc chính là kinh doanh các sản phẩm dụng cụ cắt, dụng cụ đo, dầu tưới nguội, các sản phẩm phụ trợ công nghiệp,... của các hãng nổi tiếng thế giới như Sandvik, Taegutec, Master, OSG, YG-1,UFS, Dụng cụ đo Mahr,Samchully...

- Ưu tiên các ứng viên biết ngoại ngữ, làm việc trực tiếp với chuyên gia nước ngoài, khách nước ngoài.

- Chủ động tìm kiếm thông tin thị trường, phát triển khách hàng mới cũng như khai thác tối đa tiềm năng các khách hàng cũ.

- Nghiên cứu kỹ thông tin sản phẩm, thông số kỹ thuật, tính năng sản phẩm, chủ động cập nhật thông tin sản phẩm mới.

- Lập kế hoạch tiếp thị và phát triển khách hàng của cá nhân.

- Theo dõi đơn hàng, đề xuất đặt hàng, theo dõi tiến độ giao hàng và công nợ.

- Báo cáo hoạt động kinh doanh cá nhân hàng tháng cho BGĐ.

- Số lượng: 2 Kỹ sư bán hàng tại Hà Nội, 1 Đại diện bán hàng tại Tp.HCM