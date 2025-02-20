Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mô tả công việc:

1. Sử dụng phần mềm Tekla Structures để thiết kế, mô hình hóa kết cấu thép, bồn bể, đường ống công nghiệp.

2. Triển khai bản vẽ shop drawing, bản vẽ chế tạo, bản vẽ lắp dựng theo yêu cầu của dự án.

3. Kiểm tra, bóc tách khối lượng vật tư từ mô hình 3D trên Tekla.

4. Phối hợp với bộ phận kỹ thuật, giám sát thi công để đảm bảo thiết kế phù hợp với thực tế công trường.

5. Kiểm tra, điều chỉnh bản vẽ theo yêu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu hoặc đội thi công.

6. Hỗ trợ kỹ thuật, giải thích bản vẽ khi cần thiết trong quá trình sản xuất và thi công.

7. Đảm bảo tiến độ thiết kế theo kế hoạch dự án.

8. Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

9. Triển khai bản vẽ thiết kế, bản vẽ shop liên quan đến Kết cấu thép.

10. Giải trình tính toán và bảo vệ các quan điểm về thiết kế trước Chủ đầu tư.

11. Các công việc khác thực hiện theo sự phân công của cấp quản lý.