Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NAM CHÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 102 Nguyễn Xí , phường 26,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đi thị sát hiện trường để đưa ra giải pháp thiết kế hợp lý;

- Triển khai bản vẽ thiết kế, cung cấp khối lượng cho bộ phận làm Dự toán;

- Phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty để khớp nối và tối ưu sản phẩm thiết kế.

- Làm việc với đơn vị Tư vấn thẩm tra, Chủ đầu tư, Cơ quan chuyên môn của nhà nước để bảo vệ, thống nhất các phương án, giải pháp thiết kế trong quá trình triển khai hợp đồng tư vấn thiết;

- Kiểm soát chất lượng sản phẩm, đôn đốc tiến độ thực hiện công tác thiết kế của các nhà thầu phụ (nếu có).

- Công việc khác theo yêu cầu của TP Kỹ thuật.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm thiết kế công trình giao thông (cầu đường).

- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông (cầu đường bộ) hạng 1, có năng lực làm chủ nhiệm thiết kế, có khả năng báo cáo thuyết trình dự án.

- Được đào tạo chuyên ngành giao thông (cầu đường), trình độ Đại học trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NAM CHÍ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực

- Được tham gia BHXH, các chế độ khác theo luật lao động.

- Thưởng Lễ, Tết theo quy chế của Công ty, thưởng sinh nhật trong tháng.

- Tham quan du lịch

- Xét tăng lương theo Quy định của Công ty.

- Môi trường làm việc lịch sự, chuyên nghiệp.

- Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NAM CHÍ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.