Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Nội Thất Cơ Bản làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Làm việc với khách hàng, quản lý dự án, quản lý tòa nhà, team để lấy thông tin cơ sở ban đầu.

- Lên phương án, tính toán, thiết kế hệ thống M&E.

- Lên bảng khối lượng, triển khai báo giá với nhà thầu phụ/nhà cung cấp, kiểm tra và triển khai khối lượng cho dự toán để chào thầu.

- Triển khai bản vẽ xin phép để nộp cho tòa nhà duyệt, chỉnh sửa bản vẽ xin phép khi tòa nhà yêu cầu.

- Triển khai bản vẽ thi công.

- Hướng dẫn nhà thầu thi công, lắp đặt các phần khó.

- Kiểm tra, giám sát, phối hợp xử lý các sự cố xảy ra tại công trường.

- Hoàn tất hồ sơ hoàn công đóng dự án.

- Hỗ trợ bộ phận bảo trì xử lý các sự cố liên quan sau khi bàn giao (nếu có).