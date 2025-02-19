Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Nội Thất Cơ Bản làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Nội Thất Cơ Bản
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Cơ Bản

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

- Làm việc với khách hàng, quản lý dự án, quản lý tòa nhà, team để lấy thông tin cơ sở ban đầu.
- Lên phương án, tính toán, thiết kế hệ thống M&E.
- Lên bảng khối lượng, triển khai báo giá với nhà thầu phụ/nhà cung cấp, kiểm tra và triển khai khối lượng cho dự toán để chào thầu.
- Triển khai bản vẽ xin phép để nộp cho tòa nhà duyệt, chỉnh sửa bản vẽ xin phép khi tòa nhà yêu cầu.
- Triển khai bản vẽ thi công.
- Hướng dẫn nhà thầu thi công, lắp đặt các phần khó.
- Kiểm tra, giám sát, phối hợp xử lý các sự cố xảy ra tại công trường.
- Hoàn tất hồ sơ hoàn công đóng dự án.
- Hỗ trợ bộ phận bảo trì xử lý các sự cố liên quan sau khi bàn giao (nếu có).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ. Tuổi dưới 30. Tốt nghiệp Đại Học. Chuyên ngành Điện Kỹ Thuật, Kỹ thuật Nhiệt lạnh
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương tại Công ty về xây dựng/ nội thất văn phòng
- Có nhiều kiến thức về vật liệu, thiết bị điện, thiết kế hệ thống MEP (hệ thống điện, chiếu sáng, Telecom, Security, lạnh, PCCC, plumping)
- Thông thạo Auto Cad, Microsoft Office, Outlook

Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Cơ Bản Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Cơ Bản

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 1, 56 Tòa Nhà Thủ Khoa Huân, Phuờng Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

