Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOP ENGINEERING VINA làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOP ENGINEERING VINA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Vĩnh Phúc: KCN Bá Thiên 2, Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận
- Đọc hiểu bản vẽ lắp ráp, chi tiết cơ khí(Cad/PPT/PDF/3D…)
- Lắp ráp thuần cơ khí/ rà gá/ kiểm tra đối với các kết cấu cơ khí..
- Có kinh nghiệm về lắp ráp cơ khí đối với máy móc tự động hóa (độ song song/phẳng/vuông góc...)
- Có tinh thần trách nhiệm với công việc, chịu khó, tỷ mỉ trong công việc....
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu bằng cấp, chuyên môn
- Có kinh nghiệm 3 năm trở lên với vị trí tương ứng
- Có kinh nghiệm rà gá cân bằng máy móc các cơ cấu truyển động
- Hiểu biết về các mặt hàng tiêu chuẩn khí nén, cơ khí ( ball, screw, LM Guider,... )
- Yêu cầu phải đáp ứng được việc đi công tác trong nước, ngoài nước ( Hàn Quốc, Mỹ, các nước Châu Âu, Indonesia)
- Lương : thỏa thuận
- Có kinh nghiệm 3 năm trở lên với vị trí tương ứng
- Có kinh nghiệm rà gá cân bằng máy móc các cơ cấu truyển động
- Hiểu biết về các mặt hàng tiêu chuẩn khí nén, cơ khí ( ball, screw, LM Guider,... )
- Yêu cầu phải đáp ứng được việc đi công tác trong nước, ngoài nước ( Hàn Quốc, Mỹ, các nước Châu Âu, Indonesia)
- Lương : thỏa thuận
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOP ENGINEERING VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOP ENGINEERING VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI