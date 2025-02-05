Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOP ENGINEERING VINA làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOP ENGINEERING VINA
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOP ENGINEERING VINA

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOP ENGINEERING VINA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: KCN Bá Thiên 2, Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đọc hiểu bản vẽ lắp ráp, chi tiết cơ khí(Cad/PPT/PDF/3D…)
- Lắp ráp thuần cơ khí/ rà gá/ kiểm tra đối với các kết cấu cơ khí..
- Có kinh nghiệm về lắp ráp cơ khí đối với máy móc tự động hóa (độ song song/phẳng/vuông góc...)
- Có tinh thần trách nhiệm với công việc, chịu khó, tỷ mỉ trong công việc....

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu bằng cấp, chuyên môn
- Có kinh nghiệm 3 năm trở lên với vị trí tương ứng
- Có kinh nghiệm rà gá cân bằng máy móc các cơ cấu truyển động
- Hiểu biết về các mặt hàng tiêu chuẩn khí nén, cơ khí ( ball, screw, LM Guider,... )
- Yêu cầu phải đáp ứng được việc đi công tác trong nước, ngoài nước ( Hàn Quốc, Mỹ, các nước Châu Âu, Indonesia)
- Lương : thỏa thuận

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOP ENGINEERING VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOP ENGINEERING VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOP ENGINEERING VINA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOP ENGINEERING VINA

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Vĩnh Phúc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

