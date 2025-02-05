Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOP ENGINEERING VINA làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: KCN Bá Thiên 2, Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đọc hiểu bản vẽ lắp ráp, chi tiết cơ khí(Cad/PPT/PDF/3D…)

- Lắp ráp thuần cơ khí/ rà gá/ kiểm tra đối với các kết cấu cơ khí..

- Có kinh nghiệm về lắp ráp cơ khí đối với máy móc tự động hóa (độ song song/phẳng/vuông góc...)

- Có tinh thần trách nhiệm với công việc, chịu khó, tỷ mỉ trong công việc....

- Không yêu cầu bằng cấp, chuyên môn

- Có kinh nghiệm 3 năm trở lên với vị trí tương ứng

- Có kinh nghiệm rà gá cân bằng máy móc các cơ cấu truyển động

- Hiểu biết về các mặt hàng tiêu chuẩn khí nén, cơ khí ( ball, screw, LM Guider,... )

- Yêu cầu phải đáp ứng được việc đi công tác trong nước, ngoài nước ( Hàn Quốc, Mỹ, các nước Châu Âu, Indonesia)

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOP ENGINEERING VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOP ENGINEERING VINA

