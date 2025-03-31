Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

- Đảm bảo thiết bị hoạt động thông suốt trong quá trình vận hành, đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Phân tích các sự cố của thiết bị để đưa ra các giải pháp ngăn ngừa nhằm kiểm soát sự cố kỹ thuật nằm dưới mức cho phép.

- Đảm bảo tất cả các thông tin liên quan đến sự cố hoặc công tác bảo trì định kỳ đều được cập nhật vào báo cáo sự cố hoặc báo cáo bảo trì định kỳ.

- Cải tiến, nâng cấp hệ thống máy móc và công nghệ mới để nâng cao hiệu quả sản xuất.

- Triển khai thực hiện các kế hoạch bảo trì bảo dưỡng các thiết bị máy móc trong Công ty.

- Tổ chức và tham gia đào tạo nhằm nâng cao tay nghề, kỹ năng chuyên môn cho nhân viên bảo trì cơ khí, đảm bảo đội ngũ có khả năng vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị một cách hiệu quả và an toàn