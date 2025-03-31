Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: 789 Đường Đình Ấm, phường Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đảm bảo thiết bị hoạt động thông suốt trong quá trình vận hành, đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Phân tích các sự cố của thiết bị để đưa ra các giải pháp ngăn ngừa nhằm kiểm soát sự cố kỹ thuật nằm dưới mức cho phép.
- Đảm bảo tất cả các thông tin liên quan đến sự cố hoặc công tác bảo trì định kỳ đều được cập nhật vào báo cáo sự cố hoặc báo cáo bảo trì định kỳ.
- Cải tiến, nâng cấp hệ thống máy móc và công nghệ mới để nâng cao hiệu quả sản xuất.
- Triển khai thực hiện các kế hoạch bảo trì bảo dưỡng các thiết bị máy móc trong Công ty.
- Tổ chức và tham gia đào tạo nhằm nâng cao tay nghề, kỹ năng chuyên môn cho nhân viên bảo trì cơ khí, đảm bảo đội ngũ có khả năng vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị một cách hiệu quả và an toàn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

\"- Bằng cấp, trình độ: Đại học chính quy
- Giới tính: Nam
- Kinh nghiệm: 1 năm
- Kiến thức:

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 777 - Đường Mê Linh, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

