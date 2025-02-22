Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG MAXHOME MIỀN BẮC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: MAXHOME Building, 162 Cộng Hoà, P.12, Tân Bình, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Thực hiện bản vẽ thiết kế theo yêu cầu của dự án.

Tham gia các cuộc họp, trao đổi với khách hàng, các bộ phận liên quan để làm rõ yêu cầu thiết kế.

Phối hợp với các kỹ sư khác trong quá trình thiết kế để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của dự án.

Thực hiện các bản vẽ kỹ thuật chi tiết, hồ sơ thiết kế đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ.

Theo dõi và cập nhật tiến độ thiết kế, đảm bảo đúng tiến độ dự án.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành Kiến trúc, Xây dựng hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc, xây dựng.

Thành thạo các phần mềm thiết kế chuyên dụng như AutoCAD, 3ds Max, SketchUp, Revit...

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng trình bày thuyết phục.

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG MAXHOME MIỀN BẮC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo Luật quy định

Thu nhập từ 15.000.000 VNĐ đến 30.000.000 VNĐ, có thưởng % thiết kế - thi công và Thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc, Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Được làm việc với đội ngũ CBNV giàu kinh nghiệm và môi trường làm việc trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, chia sẻ, đúng với chuyên môn và cơ hội thăng tiến rộng mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG MAXHOME MIỀN BẮC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin