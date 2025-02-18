Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Thiết Bị Aureole làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Chúng tôi là Công ty 100% vốn Nhật Bản, thuộc tập đoàn Mitani Sangyo Nhật Bản, chuyên sản xuất các sản phẩm nhựa, khuôn mẫu cho xe hơi, Công ty cần tuyển các vị trí Kỹ sư ép nhựa biết cài đặt máy ép nhựa

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

- Giới tính: Nam

- Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật

- Trình độ

Quyền lợi:

- Lương thỏa thuận, lương tháng 13 thưởng 1.5 tháng lương

- Phép năm 12 ngày, BHXH theo quy định của luật

- Company trip: Hàng năm du lịch Nha Trang, Đà Lạt, Mũi Né, Vũng Tàu.

- Nghỉ 2 ngày thứ 7 trong tháng

Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 7

Địa điểm làm việc: Số 6A, Đường 17A, KCN Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai

