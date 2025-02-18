Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Thiết Bị Aureole làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Thiết Bị Aureole
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Số 6A, Đường 17A, KCN Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương Thỏa thuận
Chúng tôi là Công ty 100% vốn Nhật Bản, thuộc tập đoàn Mitani Sangyo Nhật Bản, chuyên sản xuất các sản phẩm nhựa, khuôn mẫu cho xe hơi, Công ty cần tuyển các vị trí Kỹ sư ép nhựa biết cài đặt máy ép nhựa
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu:
- Giới tính: Nam
- Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật
- Trình độ
Quyền lợi:
- Lương thỏa thuận, lương tháng 13 thưởng 1.5 tháng lương
- Phép năm 12 ngày, BHXH theo quy định của luật
- Company trip: Hàng năm du lịch Nha Trang, Đà Lạt, Mũi Né, Vũng Tàu.
- Nghỉ 2 ngày thứ 7 trong tháng
Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 7
Địa điểm làm việc: Số 6A, Đường 17A, KCN Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai
Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Thiết Bị Aureole Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Thiết Bị Aureole
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
