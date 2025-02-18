Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Thiết Bị Aureole làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Thiết Bị Aureole
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Thiết Bị Aureole

Kỹ sư thiết kế điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Thiết Bị Aureole

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Số 6A, Đường 17A, KCN Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Chúng tôi là Công ty 100% vốn Nhật Bản, thuộc tập đoàn Mitani Sangyo Nhật Bản, chuyên sản xuất các sản phẩm nhựa, khuôn mẫu cho xe hơi, Công ty cần tuyển các vị trí Kỹ sư ép nhựa biết cài đặt máy ép nhựa

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
- Giới tính: Nam
- Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật
- Trình độ
Quyền lợi:
- Lương thỏa thuận, lương tháng 13 thưởng 1.5 tháng lương
- Phép năm 12 ngày, BHXH theo quy định của luật
- Company trip: Hàng năm du lịch Nha Trang, Đà Lạt, Mũi Né, Vũng Tàu.
- Nghỉ 2 ngày thứ 7 trong tháng
Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 7
Địa điểm làm việc: Số 6A, Đường 17A, KCN Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Thiết Bị Aureole Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Thiết Bị Aureole

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Thiết Bị Aureole

Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Thiết Bị Aureole

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 6A, Đường 17A, KCN Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

