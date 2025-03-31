Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP BẢO LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP BẢO LONG
- Hà Nội: Hà Nội, Hanoi, Vietnam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 23 - 25 Triệu
1. Mô tả công việc
• Lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát các hoạt động, điều hành nghiệp vụ liên quan dự án kết cấu thép và lắp dựng.
• Lập kế hoạch công việc và triển khai kế hoạch công việc theo kế hoạch chung của công ty.
• Nghiên cứu bản vẽ, lập kế hoạch thi công chi tiết lắp dựng đối với từng công trình/dự án.
• Quản lý đội ngũ nhân lực của phòng, xử lý giải quyết các nghiệp vụ liên quan dự án.
• Tổ chức và điều hành thi công lắp dựng kết cấu théo các công trình/dự án.
• Quản lý công tác hồ sơ, nghiệm thu, công tác bảo hành, công tác giám sát,... của dự án.
• Công tác kiểm tra và lập báo cáo TGĐ (Báo cáo ngày, báo cáo kế hoạch tuần và tháng).
Với Mức Lương 23 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học: ĐH Xây dựng, ĐH Kiến trúc, ĐH GTVT, ĐH Bách Khoa và các trường đại học khác có chuyên ngành liên quan.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí Trưởng phòng Kỹ thuật Kết cấu hoặc Lắp dựng.
- Kỹ năng lập kế hoạch và báo cáo, đào tạo.
- Kỹ năng lãnh đạo tổ chức thi công, giám sát công trình.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP BẢO LONG Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP BẢO LONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
