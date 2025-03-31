Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP BẢO LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 25 Triệu

1. Mô tả công việc

• Lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát các hoạt động, điều hành nghiệp vụ liên quan dự án kết cấu thép và lắp dựng.

• Lập kế hoạch công việc và triển khai kế hoạch công việc theo kế hoạch chung của công ty.

• Nghiên cứu bản vẽ, lập kế hoạch thi công chi tiết lắp dựng đối với từng công trình/dự án.

• Quản lý đội ngũ nhân lực của phòng, xử lý giải quyết các nghiệp vụ liên quan dự án.

• Tổ chức và điều hành thi công lắp dựng kết cấu théo các công trình/dự án.

• Quản lý công tác hồ sơ, nghiệm thu, công tác bảo hành, công tác giám sát,... của dự án.

• Công tác kiểm tra và lập báo cáo TGĐ (Báo cáo ngày, báo cáo kế hoạch tuần và tháng).