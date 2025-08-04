Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 11 USD

Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/09/2025
Kỹ sư thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Mức lương
900 - 11 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 11A, Ngõ 36 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 900 - 11 USD

Selex Motors là công ty công nghệ Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực xe máy điện và hạ tầng đổi pin thông minh. Chúng tôi hướng tới xây dựng hệ sinh thái giao thông xanh, bền vững, giúp tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành cho khách hàng. Gia nhập Selex, bạn sẽ đồng hành cùng đội ngũ trẻ, sáng tạo và nhiệt huyết, chung tay tạo nên tương lai di chuyển sạch hơn.
Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư Thiết kế cơ khí
1. Mục tiêu công việc:
Tham gia thiết kế và phát triển các chi tiết cơ khí của hệ thống trạm đổi pin, đảm bảo tối ưu về kết cấu, khả năng sản xuất, lắp ráp và độ bền sản phẩm.
2. Nhiệm vụ chính:
- Thiết kế 3D các chi tiết cơ khí (nhựa và kim loại) cho trạm pin, tối ưu hóa cho sản xuất và lắp ráp.
- Thiết kế các cơ cấu lắp ráp giữa các chi tiết, đảm bảo tính chính xác, độ bền và an toàn.
- Làm việc với nhà cung cấp để tối ưu thiết kế, hỗ trợ chế tạo khuôn, quản lý tiến độ và chất lượng sản xuất.
- Tham gia kiểm tra chất lượng, lắp ráp và thử nghiệm các sản phẩm cơ khí của trạm pin.
- Xây dựng và triển khai các bài thử nghiệm đánh giá kết cấu theo tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.
- Phối hợp với các nhóm kỹ thuật liên quan (điện, điện tử, tự động hóa) để đảm bảo thiết kế đồng bộ và hiệu quả.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 900 - 11 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 56, Ngõ 18 Mạc Thái Tổ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

