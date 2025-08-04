Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 11 USD

Selex Motors là công ty công nghệ Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực xe máy điện và hạ tầng đổi pin thông minh. Chúng tôi hướng tới xây dựng hệ sinh thái giao thông xanh, bền vững, giúp tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành cho khách hàng. Gia nhập Selex, bạn sẽ đồng hành cùng đội ngũ trẻ, sáng tạo và nhiệt huyết, chung tay tạo nên tương lai di chuyển sạch hơn.

Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư Thiết kế cơ khí

1. Mục tiêu công việc:

Tham gia thiết kế và phát triển các chi tiết cơ khí của hệ thống trạm đổi pin, đảm bảo tối ưu về kết cấu, khả năng sản xuất, lắp ráp và độ bền sản phẩm.

2. Nhiệm vụ chính:

- Thiết kế 3D các chi tiết cơ khí (nhựa và kim loại) cho trạm pin, tối ưu hóa cho sản xuất và lắp ráp.

- Thiết kế các cơ cấu lắp ráp giữa các chi tiết, đảm bảo tính chính xác, độ bền và an toàn.

- Làm việc với nhà cung cấp để tối ưu thiết kế, hỗ trợ chế tạo khuôn, quản lý tiến độ và chất lượng sản xuất.

- Tham gia kiểm tra chất lượng, lắp ráp và thử nghiệm các sản phẩm cơ khí của trạm pin.

- Xây dựng và triển khai các bài thử nghiệm đánh giá kết cấu theo tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

- Phối hợp với các nhóm kỹ thuật liên quan (điện, điện tử, tự động hóa) để đảm bảo thiết kế đồng bộ và hiệu quả.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.