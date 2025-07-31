Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty Cổ Phần Meiko Automation làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 25 Triệu

Mức lương 9 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CN9, Khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, Thạch Thất, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 9 - 25 Triệu

- Đọc hiểu tài liệu, thiết kế điện các dự án máy tự động hóa

- Lập trình PLC, HMI của các hãng Mitsubishi, Keyence, Omron…

- Lập trình Robot Kawasaki, Yaskawa, Kuka, ABB, Fanuc…

- Cài đặt, làm chương trình đầu đọc code, Vision của Cognex, Keyence…

- Setup máy tại xưởng và nhà máy

- Đi công tác nước ngoài theo yêu cầu công việc

Với Mức Lương 9 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam

- Độ tuổi: 24-35

- Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia, Đại học Công nghiệp và các trường Đại học có ngành nghề liên quan điện điều khiển, tự động hóa.

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm liên quan tới thiết kế máy tự động hóa liên quan tới băng tải, Robot, hệ thống nâng, khí nén, điều khiển chính xác, robot cylinder, robot chuyển hàng tự động AGV)

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm

- Có tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề, hoạt động theo nhóm

- Kỹ năng quản lý thời gian và khả năng ưu tiên công việc tốt, tính chủ động cao trong công việc

- Biết sử dụng phần mềm văn phòng Microsoft word, Excel, PowerPoint

Tại Công Ty Cổ Phần Meiko Automation Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Meiko Automation

