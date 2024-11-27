Tuyển Kỹ sư tự động hoá HVCG Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư tự động hoá Tại HVCG Software
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 8, Tòa MITEC, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia lập trình và phát triển các dự án xây dựng ERP sử dụng odoo cho các khách hàng Việt Nam, Singapore, Malaysia, Úc...
Tham gia vào các giai đoạn phân tích kỹ thuật, giải pháp
Làm việc với BA để đưa ra giải pháp phù hợp trên odoo
Làm việc theo sự phân công của trưởng nhóm/Quản lý dự án, phối hợp giữa các nhóm để phát triển sản phẩm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã tốt nghiệp bậc đại
Có ít nhất từ 1 năm kinh nghiệm làm việc với Odoo
Tiếng Anh giao tiếp tốt
Có khả năng phát triển/customize hoàn chỉnh cho 1 module theo yêu cầu nghiệp vụ. Hiểu rõ về front-end và back-end của Odoo
Có kinh nghiệm triển khai các module: Accounting, Purchase, Inventory, Promotion, POS,...
Thành thạo về HTML, Javascript, Python, Odoo Framework
Nắm quy trình triển khai dự án Agile
Khả năng tiếp thu vấn đề nhanh, chủ động trong công việc
Tại HVCG Software Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh theo năng lực
Review performance theo lộ trình công ty
Được tư vấn, định hướng về career-path rõ ràng
Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ nâng cao năng lực tại công ty
Có cơ hội tham gia lớp học tiếng Anh/ tiếng Nhật do công ty tổ chức
Môi trường làm việc cởi mở, trẻ trung, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, cùng học hỏi với đồng nghiệp trẻ trung thân thiện
Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày từ thứ 2 - thứ 6, checkin linh hoạt, không làm việc cuối tuần
Cùng với chế độ:
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho CBNV theo quy định của Pháp luật
Nhiều hoạt động được tổ chức trong năm: New Year Party, Company trip,...
Tham gia nhiều hoạt động tập thể sáng tạo, hoạt động thiện nguyện, các giải phong trào nội bộ,..
Có cơ hội training nội bộ nâng cao kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/ năm tại các bệnh viện quốc tế
12 ngày nghỉ phép nguyên lương/ năm và 1 ngày nghỉ phép trong tháng sinh nhật
Có cơ hội học và thi các chứng chỉ chuyên môn do công ty tài trợ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HVCG Software
