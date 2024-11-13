Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty cổ phần thiết bị khoa học kỹ thuật Tiến Lộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty cổ phần thiết bị khoa học kỹ thuật Tiến Lộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty cổ phần thiết bị khoa học kỹ thuật Tiến Lộc
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty cổ phần thiết bị khoa học kỹ thuật Tiến Lộc

Kỹ sư tự động hoá

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư tự động hoá Tại Công ty cổ phần thiết bị khoa học kỹ thuật Tiến Lộc

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 43/17 Đường Tân Chánh Hiệp 10, Khu phố 8, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Lắp đặt ,vận hành, hướng dẫn sử dụng thiết bị.
- Nối điện cho các thiết bị do công ty sản xuất.
- Bảo hành, bảo trì thiết bị.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhân viên chuyên ngành cơ - điện tử, điện tử hoặc điện tử tự động .
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc
- Nhanh nhẹn hoạt bát
- Có khả năng giao tiếp tốt

Tại Công ty cổ phần thiết bị khoa học kỹ thuật Tiến Lộc Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thiết bị khoa học kỹ thuật Tiến Lộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần thiết bị khoa học kỹ thuật Tiến Lộc

Công ty cổ phần thiết bị khoa học kỹ thuật Tiến Lộc

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 43/17 Đường Tân Chánh Hiệp 10, Kp.8, P.TCH, Q.12, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

