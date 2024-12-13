Tuyển Kỹ sư xây dựng Anh Ngữ Athena.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 135 Chùa Láng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Làm việc với giảng viên để hỗ trợ xây dựng và biên tập khung chương trình, giáo trình học.

Nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu học viên để định hướng khai thác và biên tập nội dung cho phù hợp.

Tìm hiểu, cập nhật xu hướng thị trường sách trong và ngoài nước.

Làm việc với các phòng ban khác trong công ty (thiết kế, kỹ thuật) để thiết kế hình ảnh, lên ý tưởng nội dung cho giáo trình.

Thực hiện một số công việc khác do giảng viên và các phòng ban khác của công ty giao.

Thực hiện các báo cáo và kế hoạch công việc hàng tháng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã Tốt nghiệp hoặc đang chờ Bằng.

Ưu tiên tốt nghiệp các trường: ĐH Hà Nội, ĐH ngoại ngữ,... hoặc chuyên ngành Tiếng Anh tại các trường đại học ở Hà Nội

Trình độ TOEIC 700+, IELTS 6.0+ hoặc tương đương

Có khả năng biên tập, biên soạn, triển khai công việc một cách độc lập; quản lý thời gian tốt.

Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng.

Cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc, có khả năng làm việc dưới áp lực tiến độ.

Tại Anh Ngữ Athena.vn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ.

Phúc lợi: BHXH, thưởng lễ tết, lương tháng 13,...

Đào tạo: Cơ hội tham gia nhiều các buổi đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ bài bản.

Phát triển: Lộ trình thăng tiến rõ ràng, đánh giá tăng lương 6 tháng/ lần.

Trải nghiệm môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, trao quyền và nhiệt huyết.

Leader giỏi và sát sao, khuyến khích sự phát triển của nhân sự.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Anh Ngữ Athena.vn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.