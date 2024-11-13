Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH LPL Việt Nam (Viettech88) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 63 Thái Hà,Hà Nội

Mô Tả Công Việc

- Làm host livestream cho các kênh online và các trang TMĐT bao gồm các ngày thường hoặc các ngày diễn ra chiến dịch;

- Giới thiệu sản phẩm, tính năng sản phẩm, giá bán, chương trình khuyến mãi và những thông tin liên quan qua hình thức nói chuyện livestream;

- Giải thích về sản phẩm và tối ưu hóa doanh số bán hàng trong quá trình livestream dựa trên tình hình thực tế.

- Làm việc tại văn phòng: Quay video sản phẩm, livetream, quay review sản phẩm

- Sắp xếp, trưng bày hàng mẫu, set up phiên live;

- Thống kê, phân tích và báo cáo hệu quả qua từng buổi livestream;

- Phối hợp với team MKT để lên định hướng nội dung, concept và kịch bản để chuẩn bị cho các buổi livestream hoặc các video phục vụ bán hàng;

- Hỗ trợ những công việc khác theo phân công quản lý trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

-Tự tin trước ống kính, Giọng nói rõ ràng, giao tiếp lưu loát, ngoại hình khá, da đẹp; Có kinh nghiệm livestream bán hàng;

-Linh hoạt ngôn từ, giao tiếp tốt, xử lý tình huống nhanh và độc lập;

- Sử dụng thành thạo các công cụ livestream;

-Ưu tiên ứng viên ứng viên hiểu biết về đồ công nghệ; có kinh nghiệm quay video, chỉnh video bằng capcut, tiktok,...

Tại Công ty TNHH LPL Việt Nam (Viettech88) Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 15 - 25tr (Lương cứng + phụ cấp + Thưởng doanh thu+...)

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo

- Có cơ hội phát triển và nâng cao kỹ năng

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

- Các chính sách, chế độ phúc lợi của Công ty

- Tham gia các hoạt động team building

- Thưởng các ngày Lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH LPL Việt Nam (Viettech88)

