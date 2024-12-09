Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần IFF Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc

1. Thực hiện công tác mô tả, đo bóc khối lượng, kiểm tra tổng thể khối lượng hạng mục Cơ điện.

2. Liên hệ với các nhà cung cấp để xây dựng đơn giá các hạng mục Cơ Điện chuẩn xác.

3. Xem xét sự đầy đủ hồ sơ thiết kế nhằm phục vụ công tác bóc tách khối lượng, lập đơn giá.

4. Chịu trách nhiệm chuẩn bị Biểu khối lượng (BOQ), Dự toán trước khi đấu thầu (Pre-Tender Estimation-PTE), Dự toán chi phí (Cost Estimation).

5. Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ thầu, tham gia thực hiện các câu hỏi làm rõ hồ sơ thầu, hồ sơ dự thầu và các cuộc họp liên quan.

6. Hỗ trợ chuẩn bị báo cáo phân tích hồ sơ dự thầu và đề xuất lựa chọn nhà thầu tối ưu.

7. Hỗ trợ thương thảo giá, chuẩn bị hồ sơ hợp đồng, và theo dõi tình trạng thực hiện hợp đồng.

8. Phối hợp với các bộ phận liên quan để kiểm tra, xác minh và xử lý các vấn đề liên quan đến các khối lượng phát sinh trong giai đoạn thi công.

9. Kiểm tra, xác nhận và theo dõi các chứng chỉ thanh toán tạm, hồ sơ thanh quyết toán của nhà thầu.

10. Thường xuyên theo dõi và cập nhật cơ sở dữ liệu cho công tác Cơ Điện (giá cả, thông tin nhà cung cấp,...)

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc

1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng/ Điện

2. Có kinh nghiệm ít nhất 4 năm MEP QS

3. Có kiến thức thực tiễn về các Điều kiện Hợp đồng Fidic

4. Am hiểu thị trường vật liệu MEP. Hiểu biết về công nghệ xây dựng, MEP

5. Am hiểu về thị trường nhà thầu và có các mối quan hệ tốt với nhà thầu, tư vấn giám sát, các hệ cơ, điện.

6. Có khả năng đi hiện trường dự án, đi công tác

Tại Công Ty Cổ Phần IFF Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần IFF Holdings

