Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Đông Phương Plus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 16 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, An Phú, Thủ Đức, HCM, Quận Thủ Đức

- Căn cứ vào bản vẽ 2D: Bóc tách khối lượng, lên chi tiết báo giá và tư vấn, đề xuất phương án cửa phù hợp cho khách hàng đối với các sản phẩm: cửa nhôm kính, vách mặt dựng, lam nhôm, …

- Căn cứ vào khối lượng đo đạc thực tế, lên bản vẽ shopdrawing chi tiết cho sản xuất và thi công, lên kích thước đặt kính.

- Theo dõi quá trình sản xuất, lắp đặt các công trình được phân công

- Phản ánh kịp thời các thiếu sót về thiết kế, trao đổi với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng thi công

- Lên khối lượng đặt hàng: Phối hợp với phòng mua hàng và sản xuất

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành cơ khí, xây dựng, kiến trúc hoặc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan.

- Sử dụng thành thạo Autocad 2D, Sketup, word, excel.

- Có kinh nghiệm trong ngành cửa nhôm, xây dựng, cơ khí và vật liệu xây dựng, thiết kế là 1 lợi thế

- Chấp nhận công tác khi có yêu cầu.

- Biết lái xe B1/B2 là một lợi thế.

- Lương thỏa thuận theo năng lực

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

- Được thưởng các ngày Lễ, Tết, thưởng cuối năm

- Thưởng theo công trình hiệu quả

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

- Cơ hội thăng tiến, phát triển cao

