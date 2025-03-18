Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - K15, 111 đường N2, Soll Villas, Cát lái

Kỹ sư xây dựng

Thực hiện hoặc hỗ trợ việc thực hiện Hồ sơ dự thầu, chào thầu, báo giá...

Thực hiện việc bốc khối lượng, lấy giá, kiểm tra giá từ các nhà cung cấp để ráp giá cho các dự toán.

Lập, theo dõi, kiểm soát các khối lượng, dự toán, Bảng theo dõi dòng tiền, quản lý chi phí của các công trình được giao.

Xây dựng và cập nhật thư viện dữ liệu về dự toán các khối lượng xây dựng như kết cấu, hoàn thiện, hạ tầng ...

Xử lý các vấn đề liên quan đến thanh quyết toán phát sinh của công trình.

Rà soát, kiểm tra, hướng dẫn Ban chỉ huy lập hồ sơ chất lượng, hồ sơ phát sinh và hồ sơ hoàn công;

Cập nhật, điều chỉnh khối lượng các hạng mục của công trình phát sinh kịp thời và chính xác.

Các công việc khác theo sự chỉ đạo từ Trưởng Phòng và Ban Tổng Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, kinh tế xây dựng hoặc các chuyên ngành liên quan.

Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành.

Có kỹ năng tính toán con số nhanh nhạy, kỹ năng thương thảo – đàm phán, Kỹ năng bóc tách khối lượng, Kỹ năng quản lý chi phí trong xây dựng.

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu được áp lực trong công việc

Cẩn thận, chịu khó và có mong muốn làm việc ổn định, lâu dài.

Quyền Lợi

Được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến

Lương tháng 13;

Được training công tác quản lý/ chuyên môn;

Du lịch Công ty 1 lần/ năm

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN;

Nghỉ phép 12 ngày/ năm;

Được hưởng các chính sách phúc lợi khác của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

