Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10,Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thiết kế các công trình cầu, đường, hạ tầng kỹ thuật.

Lập hồ sơ thuyết minh thiết kế

Làm việc với đơn vị Tư vấn thẩm tra, Chủ đầu tư, Cơ quan chuyên môn của nhà nước để bảo vệ, thống nhất các phương án, giải pháp thiết kế trong quá trình triển khai thiết kế.

In ấn hồ sơ

Tốt nghiệp chuyên ngành cầu đường hoặc chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật.

Có kinh nghiệm làm thiết kế từ 1 năm trở lên.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và AUTOCAD. Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng Civil 3D hoặc Revit.

Có khả năng làm việc nhóm, chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cởi mở.

- Có cơ hội thăng tiến theo năng lực.

- Được đảm bảo các quyền lợi về BHXH, BHYT ....

- Thưởng các ngày lễ, tết, Outting, du lịch hàng năm.

- Thưởng cuối năm cao theo khối lượng dự án

