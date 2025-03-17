Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 17/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Quận 3 HCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

- Phát triển và duy trì mối quan hệ với Nhà phát triển và Nhà phân phối (DIS).
- Đề xuất và tư vấn về các sản phẩm của công ty, bao gồm cửa sổ và cửa ra vào, cho các khách hàng tiềm năng.
- Phối hợp với các phòng ban nội bộ để đảm bảo hoạt động bán hàng diễn ra suôn sẻ.
- Thực hiện các chuyến công tác để gặp gỡ khách hàng và khảo sát thị trường.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan đến xây dựng
- Tiếng Nhật lưu loát (trình độ N2 trở lên)
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm bán hàng trong ngành xây dựng
- Có khả năng đi công tác

Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp hàng tháng: Thưởng chuyên cần, Phụ cấp nữ trong thời kỳ kinh nguyệt,....
- Tăng lương: review 1 lần/năm.
- Thưởng: 2 lần/năm (lương tháng 13 và thưởng hiệu suất).
- Bảo hiểm xã hội (BHXH, BHYT, BHTN, CĐ), Ngày lễ, Các chế độ nghỉ phép và chính sách khác theo quy định của công ty và
- Nghỉ phép năm: 1-4 năm làm việc được 12 ngày; 5-9 năm được 14 ngày; 10-14 năm được 17 ngày; từ 15 năm trở lên được 20 ngày; Ngoài ra, công ty còn có một số chế độ nghỉ khác như Nghỉ ốm/Tâm sự/Kết hôn/Thai sản và các ngày lễ của công ty.
- Các khóa đào tạo chuyên sâu để nâng cao chuyên môn, kiến thức và kỹ năng.
- Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, phát triển bản thân, công tác nước ngoài.
- Du lịch công ty và teambuilding.
- Công ty còn có tổ chức công đoàn với nhiều chế độ phúc lợi khác (hoạt động ngoài trời, du lịch, teambuilding...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 704 Zen Plaza, 56 Nguyen Trai St, Dist1, Ho Chi Minh City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

