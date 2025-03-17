Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận 3 HCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng

- Phát triển và duy trì mối quan hệ với Nhà phát triển và Nhà phân phối (DIS).

- Đề xuất và tư vấn về các sản phẩm của công ty, bao gồm cửa sổ và cửa ra vào, cho các khách hàng tiềm năng.

- Phối hợp với các phòng ban nội bộ để đảm bảo hoạt động bán hàng diễn ra suôn sẻ.

- Thực hiện các chuyến công tác để gặp gỡ khách hàng và khảo sát thị trường.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan đến xây dựng

- Tiếng Nhật lưu loát (trình độ N2 trở lên)

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm bán hàng trong ngành xây dựng

- Có khả năng đi công tác

Quyền Lợi Được Hưởng

- Phụ cấp hàng tháng: Thưởng chuyên cần, Phụ cấp nữ trong thời kỳ kinh nguyệt,....

- Tăng lương: review 1 lần/năm.

- Thưởng: 2 lần/năm (lương tháng 13 và thưởng hiệu suất).

- Bảo hiểm xã hội (BHXH, BHYT, BHTN, CĐ), Ngày lễ, Các chế độ nghỉ phép và chính sách khác theo quy định của công ty và

- Nghỉ phép năm: 1-4 năm làm việc được 12 ngày; 5-9 năm được 14 ngày; 10-14 năm được 17 ngày; từ 15 năm trở lên được 20 ngày; Ngoài ra, công ty còn có một số chế độ nghỉ khác như Nghỉ ốm/Tâm sự/Kết hôn/Thai sản và các ngày lễ của công ty.

- Các khóa đào tạo chuyên sâu để nâng cao chuyên môn, kiến thức và kỹ năng.

- Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, phát triển bản thân, công tác nước ngoài.

- Du lịch công ty và teambuilding.

- Công ty còn có tổ chức công đoàn với nhiều chế độ phúc lợi khác (hoạt động ngoài trời, du lịch, teambuilding...).

Cách Thức Ứng Tuyển

