Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN TRỊ VƯƠNG ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN TRỊ VƯƠNG ANH
- Hồ Chí Minh:
- 84A Nguyễn Cửu Vân, phường 17,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tính toán khối lượng các hạng mục công trình dựa theo bản vẽ thiết kế, đảm bảo tính pháp lý của các hạng mục công việc cũng như khối lượng và đơn giá của các hạng mục
Phối hợp với các phòng ban khác để kiểm tra, xác nhận các phát sinh trong quá trình thi công. Cập nhật, điều chỉnh khối lượng các hạng mục phát sinh vào hồ sơ của dự án.
Quản lý đơn giá dự toán của các công trình và các dự án của doanh nghiệp.
Thực hiện việc khảo sát giá của các đơn vị khác trên thị trường.
Tiến hành phân bổ công việc cho các nhà thầu, kiểm tra, theo dõi quá trình thi công, đánh giá khối lượng công việc đã hoàn thành của nhà thầu và sắp xếp việc thanh toán cho các nhà thầu.
Lập hồ sơ thanh quyết toán cho từng hạng mục công trình và cho toàn dự án theo đúng quy định.
Phân tích các khoản chi phí có liên quan đến việc sửa chữa, bảo trì các máy móc thiết bị thi công tại công trường.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: trên 1 năm ở vị trí tương đương hoặc cao hơn.
Tin học: Thành thạo vi tính văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN TRỊ VƯƠNG ANH Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 (Được nghỉ 2 ngày thứ 7 trong tháng).
Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật lao động (Nghỉ lễ Tết, đóng BHXH, BHYT, BHTN…).
Các chế độ tăng lương, thưởng cuối năm theo quy chế công ty
