Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ẤN TƯỢNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 60 Đường Số 1, Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

· Lắp tủ điện:

tủ điện:

- Thiết kế autocad: bố trí layout hệ thống, tủ điện.

-

Thiết kế autocad: bố trí layout hệ thống, tủ điện.

- Điều khiển

Điều khiển

- Động lực

Động lực

· Ưu tiên biết:

Ưu tiên biết:

- Lập trình PLC: Siemens, Delta, Mitsubishi.

Lập trình PLC: Siemens, Delta, Mitsubishi.

- Mạng truyền thông công nghiệp;

Mạng truyền thông công nghiệp;

- Lập trình HMI: Delta, Weintek, Siemens

Lập trình HMI: Delta, Weintek, Siemens

- Lập trình SCADA: ATSCADA, WinCC, Aveva.

Lập trình SCADA: ATSCADA, WinCC, Aveva.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Chuyên ngành: Điện, Điện tử, Tự động hoá công nghiệp

, Điện tử, Tự động hoá công nghiệp

· Kinh nghiệm ưu tiên 2 năm trở lên

ư

· Yêu cầu bằng cấp: Đại học, Cao Đẳng.

· Ưu tiên: nộp CV sớm.

Ưu tiên: nộp CV sớm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ẤN TƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương thỏa thuận theo năng lực .

· Được tham gia BHYT, BHXH như luật quy định

· Thưởng lương tháng 13, du lịch hàng năm....

· Chính sách phúc lợi: sinh nhật, ốm đau, thai sản, cưới hỏi, cụ thể từng trường hợp

· Môi trường làm việc với các đồng đội trẻ, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ẤN TƯỢNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin