Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ẤN TƯỢNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ẤN TƯỢNG
- Hồ Chí Minh:
- 60 Đường Số 1, Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
· Lắp tủ điện:
tủ điện:
- Thiết kế autocad: bố trí layout hệ thống, tủ điện.
-
Thiết kế autocad: bố trí layout hệ thống, tủ điện.
- Điều khiển
Điều khiển
- Động lực
Động lực
· Ưu tiên biết:
Ưu tiên biết:
- Lập trình PLC: Siemens, Delta, Mitsubishi.
Lập trình PLC: Siemens, Delta, Mitsubishi.
- Mạng truyền thông công nghiệp;
Mạng truyền thông công nghiệp;
- Lập trình HMI: Delta, Weintek, Siemens
Lập trình HMI: Delta, Weintek, Siemens
- Lập trình SCADA: ATSCADA, WinCC, Aveva.
Lập trình SCADA: ATSCADA, WinCC, Aveva.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
, Điện tử, Tự động hoá công nghiệp
· Kinh nghiệm ưu tiên 2 năm trở lên
ư
· Yêu cầu bằng cấp: Đại học, Cao Đẳng.
· Ưu tiên: nộp CV sớm.
Ưu tiên: nộp CV sớm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ẤN TƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì
· Được tham gia BHYT, BHXH như luật quy định
· Thưởng lương tháng 13, du lịch hàng năm....
· Chính sách phúc lợi: sinh nhật, ốm đau, thai sản, cưới hỏi, cụ thể từng trường hợp
· Môi trường làm việc với các đồng đội trẻ, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ẤN TƯỢNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI