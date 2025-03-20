Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Infrasol làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - P33, lầu 3, số 06 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Quận 1, Tp HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

- Phụ trách công tác chuẩn bị hồ sơ đấu thầu

- Phụ trách hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán công trình

- Trao đổi chi tiết trong quá trình phỏng vấn - HCM

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi : 23 - 28 tuổi

- Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành liên quan đến GTVT, Xây Dựng Công Trình Giao Thông,...

- Biết làm hồ sơ KCS, nghiệm thu thanh toán, HS thầu,…

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Chịu áp lực công việc, nhanh nhẹn, linh hoạt.

- CÓ THỂ LÀM VIỆC TẠI CÔNG TRƯỜNG HOẶC THEO SỰ CHỈ ĐẠO CỦA CÔNG TY.

Tại Công Ty TNHH Infrasol Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc giờ hành chính: T2-T6 hàng tuần (từ 8h30 - 12h, 13h - 17h30) hoặc ở công trường (có phụ cấp công trường).

- Nhân viên có năng lực tốt có thể ký hợp đồng chính thức khi chưa hết thời gian thử việc

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

- Tăng lương và thưởng theo hiệu quả công việc.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ dành cho người lao động (BHXH, BHYT, BHTN...).

- Được hưởng các chế độ theo quy định của Công ty, lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Infrasol

