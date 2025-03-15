Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng Hưng Nghiệp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng Hưng Nghiệp
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 40
- 42 Nguyễn Hoàng Phường An Phú, Tp. Thủ Đức , Tp. HCM
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập dự toáncác công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi.
Quản lý, kiểm soát chất lượng và tiến độ công việc.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo hiệu quả công việc.
Chi tiết công việc cụ thể sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.
Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành liên quan
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm lập dự toán công trình giao thông, thủy lợi
Sử dụng thành thạo phần mềm dự toán chuyên ngành
Am hiểu định mức, đơn giá, quy định pháp lý liên quan.
Tại Công Ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng Hưng Nghiệp Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Bộ luật lao động Việt nam như: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, nghỉ phép, …
Lương tháng 13 hoặc lương do tăng năng suất làm việc.
Được đào tạo trong môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp
Có cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng Hưng Nghiệp
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
