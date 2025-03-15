Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng Hưng Nghiệp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 40 - 42 Nguyễn Hoàng Phường An Phú, Tp. Thủ Đức , Tp. HCM

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập dự toáncác công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi.

Quản lý, kiểm soát chất lượng và tiến độ công việc.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo hiệu quả công việc.

Chi tiết công việc cụ thể sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành liên quan

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm lập dự toán công trình giao thông, thủy lợi

Sử dụng thành thạo phần mềm dự toán chuyên ngành

Am hiểu định mức, đơn giá, quy định pháp lý liên quan.

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng Hưng Nghiệp Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Bộ luật lao động Việt nam như: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, nghỉ phép, …

Lương tháng 13 hoặc lương do tăng năng suất làm việc.

Được đào tạo trong môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp

Có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng Hưng Nghiệp

