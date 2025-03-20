Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 31 Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Thực hiện Shopdrawing trình duyệt
- Làm lệnh sản xuất cho các cửa - sản phẩm công ty thực hiện cho công trình.
- Dự trù vật tư và theo dõi tiến độ công trình Lệnh dự trù vật tư,
- Bóc khối lượng vật tư theo yêu cầu của công trình
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng thành thạo Auto CAD (bắt buộc)
- Có kiến thức hoặc từng làm việc trong lĩnh vực cửa nhôm kính hoặc sản xuất nhôm định hình (bắt buộc)
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương
- Có kiến thức hoặc từng làm việc trong lĩnh vực cửa nhôm kính hoặc sản xuất nhôm định hình (bắt buộc)
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương
Tại Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ
- Thưởng Lễ Tết, Thưởng theo kết quả Kinh doanh
- Ghi nhận, khen thưởng theo năng lực và thâm niên cống hiến
- Mức lương và chính sách thu nhập trao đổi rõ khi phỏng vấn
- Môi trường làm việc trẻ trung năng động với văn hoá khởi nghiệp
- Nghỉ phép và nghỉ Lễ Tết theo quy định của Nhà nước
- Được đảm bảo tất cả các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.
- Tham gia đầy đủ Bảo hiểm, Chăm sóc sức khỏe theo qui định
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp, tham gia các khóa học đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ
- Ứng viên phỏng vấn đạt sẽ nhận việc đi làm ngay
- Thưởng Lễ Tết, Thưởng theo kết quả Kinh doanh
- Ghi nhận, khen thưởng theo năng lực và thâm niên cống hiến
- Mức lương và chính sách thu nhập trao đổi rõ khi phỏng vấn
- Môi trường làm việc trẻ trung năng động với văn hoá khởi nghiệp
- Nghỉ phép và nghỉ Lễ Tết theo quy định của Nhà nước
- Được đảm bảo tất cả các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.
- Tham gia đầy đủ Bảo hiểm, Chăm sóc sức khỏe theo qui định
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp, tham gia các khóa học đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ
- Ứng viên phỏng vấn đạt sẽ nhận việc đi làm ngay
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI