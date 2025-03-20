Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 31 Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thực hiện Shopdrawing trình duyệt

- Làm lệnh sản xuất cho các cửa - sản phẩm công ty thực hiện cho công trình.

- Dự trù vật tư và theo dõi tiến độ công trình Lệnh dự trù vật tư,

- Bóc khối lượng vật tư theo yêu cầu của công trình

- Sử dụng thành thạo Auto CAD (bắt buộc)

- Có kiến thức hoặc từng làm việc trong lĩnh vực cửa nhôm kính hoặc sản xuất nhôm định hình (bắt buộc)

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương

Tại Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ

- Thưởng Lễ Tết, Thưởng theo kết quả Kinh doanh

- Ghi nhận, khen thưởng theo năng lực và thâm niên cống hiến

- Mức lương và chính sách thu nhập trao đổi rõ khi phỏng vấn

- Môi trường làm việc trẻ trung năng động với văn hoá khởi nghiệp

- Nghỉ phép và nghỉ Lễ Tết theo quy định của Nhà nước

- Được đảm bảo tất cả các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.

- Tham gia đầy đủ Bảo hiểm, Chăm sóc sức khỏe theo qui định

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp, tham gia các khóa học đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ

- Ứng viên phỏng vấn đạt sẽ nhận việc đi làm ngay

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow

