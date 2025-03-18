Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty 98 - Chi Nhánh Tổng Công Ty Xây Dựng Trường Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 1 Nguyễn Văn Lịch, phường Linh Tây, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. - Miền Tây - Miền Trung, Thành phố Tuy Hoà

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

- Làm hồ sơ nghiệm thu từng hạng mục công trình theo tiến độ, trực tiếp tổ chức thi công ngoài hiện trường…

- Chi tiết về công việc sẽ trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thật thà, trung thực, cẩn thận, năng động;

- Thực sự có tâm huyết, không ngại khó khăn thử thách;

- Có sức khỏe tốt đáp ứng được yêu cầu công việc;

- Tuân thủ nội quy, quy định của Công ty trong thời gian làm việc;

- Có bằng cấp hoặc chứng chỉ chuyên ngành liên quan;

- Chấp nhận làm việc theo các công trường của Công ty.

Tại Công Ty 98 - Chi Nhánh Tổng Công Ty Xây Dựng Trường Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 13.000.000 – 20.000.000 đồng/tháng (tùy theo năng lực). Hoặc theo thỏa thuận khi phỏng vấn. (Khi hết thời gian thử việc được tuyển dụng ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn làm việc lâu dài tại Công ty. Trong quá trình làm việc phấn đấu tốt được tuyển chọn Công nhân viên Quốc phòng, Quân nhân chuyên nghiệp và Sĩ quan theo Quy định của Bộ Quốc phòng)

- Được hưởng các chế độ thưởng theo quy định của Công ty.

- Được đơn vị bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt…

- Được cấp phát đầy đủ Bảo hộ lao động.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty 98 - Chi Nhánh Tổng Công Ty Xây Dựng Trường Sơn

