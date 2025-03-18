Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH Tin Học Thành Nhân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty TNHH Tin Học Thành Nhân
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 174
- 176
- 178
- 180 Bùi Thị Xuân, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
- Sửa chữa phần cứng, mainboard laptop.
- Thay thế linh kiện laptop.
- Khắc phục các sự cố laptop
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo công việc sửa chữa phần cứng laptop.
- Siêng năng, trung thực.
- Ưu tiên từ 1 năm kinh nghiệm
Tại Công ty TNHH Tin Học Thành Nhân Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 12.000.000đ - 20.000.000đ (Hưởng lương cơ bản + 40% mức doanh số sửa chữa mang về)
- Thời gian làm việc: 8 giờ/ngày (thứ 2 đến thứ 7).
- Thưởng trong các ngày lễ: tết dương lịch, 30/4, 2/9, thưởng lương tháng 13.
- Được cấp phát đồng phục văn phòng.
- Tham gia đầy đủ BHXH, YT, TN.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tin Học Thành Nhân
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
