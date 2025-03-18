Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH Tin Học Thành Nhân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 174 - 176 - 178 - 180 Bùi Thị Xuân, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1

- Sửa chữa phần cứng, mainboard laptop.

- Thay thế linh kiện laptop.

- Khắc phục các sự cố laptop

- Thành thạo công việc sửa chữa phần cứng laptop.

- Siêng năng, trung thực.

- Ưu tiên từ 1 năm kinh nghiệm

- Thu nhập: 12.000.000đ - 20.000.000đ (Hưởng lương cơ bản + 40% mức doanh số sửa chữa mang về)

- Thời gian làm việc: 8 giờ/ngày (thứ 2 đến thứ 7).

- Thưởng trong các ngày lễ: tết dương lịch, 30/4, 2/9, thưởng lương tháng 13.

- Được cấp phát đồng phục văn phòng.

- Tham gia đầy đủ BHXH, YT, TN.

