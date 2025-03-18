Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Nội Thất Decox làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Nội Thất Decox làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Nội Thất Decox
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
Công Ty Cổ Phần Nội Thất Decox

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Decox

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Decox Office, The Galleria, Metropole Thủ Thiêm

- Số 20 Nguyễn Thiện Thành, Phường An Khánh, TP. Thủ Đức, HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện triển khai bản vẽ shop - Triển khai bản vẽ nội thất
- Khảo sát, đo đạc mặt bằng dự án.
- Đọc hiểu, chỉnh sửa bản vẽ chi tiết kỹ thuật sản phẩm.
- Vẽ chi tiết sản phẩm, kết cấu và cụm sản phẩm trên AutoCAD, bóc tách chi tiết và theo dõi tiến độ, chất lượng suốt quy trình sản xuất.
- Chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến bản vẽ kỹ thuật thi công.
- Hiểu rõ nội dung công việc, tiến độ, tài liệu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế của dự án.
- Nắm vững bản vẽ thiết kế, tài liệu kỹ thuật, tiến độ, tiêu chuẩn và phương pháp nghiệm thu các lĩnh vực phụ trách.
- Thực hiện vẽ hoàn công.
- Thiết kế theo dự án, yêu cầu của khách hàng.
- Các công việc khác có liên quan theo chỉ đạo của cấp trên.
- Hoàn thiện bản vẽ thi công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế nội thất hoặc các ngành liên quan.
- Sử dụng được revit
- Thành thạo AutoCAD 2D, sử dụng cơ bản các phần mềm liên quan: Word, Excel, SketchUp.
- Có kinh nghiệm trong việc triển khai shop drawing (đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, triển khai bản vẽ chi tiết từ 3D và hồ sơ kỹ thuật...).
- Có kiến thức và am hiểu về vật liệu nội thất
- Tính độc lập, có thể tự đảm nhiệm toàn bộ dự án.
- Biết lắng nghe, nắm bắt nhanh thông tin liên quan đến dự án.
- Có óc sáng tạo và tinh thần đoàn kết trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Decox Thì Được Hưởng Những Gì

- Được cấp phụ cấp khi đi làm: Gửi xe, công tác phí…
- Cơ hội huấn luyện: Đào tạo hội nhập, nội bộ, cử đi học đào tạo hoặc mời chuyên gia về đào tạo.
- Được hưởng đầy đủ các chính sách và chế độ lao động theo quy định của Bộ luật lao động: BHYT, BHXH, BHTN.
- Thời gian thử việc: 2 tháng
· Cơ hội huấn luyện:
Cơ hội huấn luyện:
- Được tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng từ công ty
- Được đào tạo thêm nhiều kỹ năng mới, chuyên nghiệp
- Thời gian làm việc: 09:00 - 18:00
· Đồng Nghiệp:
Đồng Nghiệp:
- Thân thiện, hòa đồng vui vẻ, trẻ trung
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có tinh thần đoàn kết cao.
· Phúc lợi:
Phúc lợi:
- Được thưởng riêng theo năng lực làm việc.
- Du lịch 1-2 lần/ năm, đi picnic, cắm trại.
- Thưởng các ngày lễ, tết, lương tháng 13.
- Xét tăng lương hàng năm theo hiệu quả công việc.
- Teabreak 1 tuần 3 lần.
· Ngày nghỉ:
Ngày nghỉ:
- Chiều thứ 7 và chủ nhật
Các ngày nghỉ phép, lễ tết trong năm theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Decox

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Nội Thất Decox

Công Ty Cổ Phần Nội Thất Decox

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

