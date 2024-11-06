Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Dịch Vụ Viễn Thông SPN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Dịch Vụ Viễn Thông SPN
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- N08B Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
- Giao diện làm việc với CĐT, Tổng thầu và các đối tác triển khai các dự án viễn thông.
- Quản lý chung dự án: Giám sát tiến độ công trình, hồ sơ giấy tờ liên quan trong dự án.
- Làm việc với đối tác thầu phụ (tổ đội) thi công.
- Quản lý vật tư tài sản dự án.
- Các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Độ tuổi từ 22 đến 30, sức khỏe tốt, không tiền án tiền sự, chịu khó, nhiệt tình trong công việc, làm việc và gắn bó lâu dài.
- Sẵn sàng đi công tác ngắn ngày/dài ngày theo nhu cầu công việc.
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.
- Sẵn sàng đi công tác ngắn ngày/dài ngày theo nhu cầu công việc.
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.
Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Dịch Vụ Viễn Thông SPN Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: Từ 7.7 đến 10 triệu NET (Deal lương theo năng lực).
- Thưởng SXKD hàng tháng từ 300.000đ – 500.000đ - 700.000đ.
- Chế độ nghỉ mát, khám sức khỏe tổng thể: 1 lần/năm, Cty đóng 100% BH cho người lao động.
- Thưởng đột xuất, thưởng hoàn thành dự án, Lễ, Tết, sinh nhật.
- Được nghỉ các ngày lễ trong năm theo quy định của nhà nước. Có chế độ làm thêm ngoài giờ, ngày nghỉ, ngày lễ.
- Trường hợp đi công tác có chế độ công tác phí theo quy định của Công ty.
- Thưởng SXKD hàng tháng từ 300.000đ – 500.000đ - 700.000đ.
- Chế độ nghỉ mát, khám sức khỏe tổng thể: 1 lần/năm, Cty đóng 100% BH cho người lao động.
- Thưởng đột xuất, thưởng hoàn thành dự án, Lễ, Tết, sinh nhật.
- Được nghỉ các ngày lễ trong năm theo quy định của nhà nước. Có chế độ làm thêm ngoài giờ, ngày nghỉ, ngày lễ.
- Trường hợp đi công tác có chế độ công tác phí theo quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Dịch Vụ Viễn Thông SPN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI