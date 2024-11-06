Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Dịch Vụ Viễn Thông SPN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - N08B Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Giao diện làm việc với CĐT, Tổng thầu và các đối tác triển khai các dự án viễn thông.

- Quản lý chung dự án: Giám sát tiến độ công trình, hồ sơ giấy tờ liên quan trong dự án.

- Làm việc với đối tác thầu phụ (tổ đội) thi công.

- Quản lý vật tư tài sản dự án.

- Các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Độ tuổi từ 22 đến 30, sức khỏe tốt, không tiền án tiền sự, chịu khó, nhiệt tình trong công việc, làm việc và gắn bó lâu dài.

- Sẵn sàng đi công tác ngắn ngày/dài ngày theo nhu cầu công việc.

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.

Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Dịch Vụ Viễn Thông SPN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Từ 7.7 đến 10 triệu NET (Deal lương theo năng lực).

- Thưởng SXKD hàng tháng từ 300.000đ – 500.000đ - 700.000đ.

- Chế độ nghỉ mát, khám sức khỏe tổng thể: 1 lần/năm, Cty đóng 100% BH cho người lao động.

- Thưởng đột xuất, thưởng hoàn thành dự án, Lễ, Tết, sinh nhật.

- Được nghỉ các ngày lễ trong năm theo quy định của nhà nước. Có chế độ làm thêm ngoài giờ, ngày nghỉ, ngày lễ.

- Trường hợp đi công tác có chế độ công tác phí theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Dịch Vụ Viễn Thông SPN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin