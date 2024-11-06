Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty CP Đầu Tư Thành Long (THANH LONG CORP) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 18 Triệu

Mức lương Đến 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 194 Đường Trần Quang Khải, French Quarter, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Khu Thành Long, KĐT Chùa Hà Tiền, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Đến 18 Triệu

- Đọc bản vẽ và triển khai tổ chức thi công tại công trình.

- Tính toán, bốc tách khối lượng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.

- Sắp xếp bố trí, điều động xe máy, nhân lực thi công tại công trình.

- Quản lý thiết bị máy móc thi công.

- Báo cáo công việc hằng ngày tại công trình.

Với Mức Lương Đến 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng dân dụng hoặc chuyên ngành có liên quan

• Có kinh nghiệm trong thi công công trình xây dựng dân dụng.

• Am hiểu và có khả năng thực hiện hồ sơ nội nghiệp, bao gồm quản lý hồ sơ và các tài liệu liên quan đến quá trình thi công.

• Có kỹ năng làm việc nhóm tốt, nhiệt tình và chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công ty CP Đầu Tư Thành Long (THANH LONG CORP) Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực từ 12 - 18 triệu (trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn)

• Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm và phúc lợi của công ty.

• Môi trường làm việc năng động, chuyền nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu Tư Thành Long (THANH LONG CORP)

