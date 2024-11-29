Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

1. Lên kế hoạch, khảo sát và trực tiếp giám sát thi công công trình, dự án.

2. Chịu trách nhiệm chính về quản lý, giám sát hiện trường (an toàn, chất lượng, tiến độ, đánh giá rủi ro).

3. Tính toán, kiểm soát khối lượng thi công của hạng mục trực tiếp giám sát.

4. Làm việc trực tiếp với chủ đầu tư để cập nhật tiến độ công việc và đưa ra các điều chỉnh phù hợp.

5. Hỗ trợ triển khai kỹ thuật, đảm bảo vật tư; thiết bị bảo quản cẩn thận và đầy đủ số lượng Làm, kiểm tra, giám sát tài liệu: báo cáo ngày, nhật ký hiện trường, báo cáo tuần, báo cáo kiểm tra, ghi chép cuộc họp, bản vẽ xây dựng, hồ sơ kiểm tra, báo cáo tháng,…

6. Phối hợp tốt với giám sát chủ đầu tư để giải quyết các vấn đề nghiệm thu công tác thi công. Giám sát thực hiện thường xuyên liên tục việc dọn dẹp vệ sinh công trình, đảm bảo vật tư, thiết bị gọn gàng ngăn nắp.

7. Thực hiện các yêu cầu khác theo sự phân công của cấp trên.

1. Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành liên quan.

2. Kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng (thi công, giám sát công trình,..).

3. Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành: AutoCad

4. Chịu được áp lực công việc.

5. Tiếng Trung giao tiếp

Ngành nghề: Kiến trúc, Xây dựng, Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Đồng Nai