Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM
- Đồng Nai:
- Lô đất số C.II.II
- 1, Đường số 9, Khu công nghiệp Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Huyện Long Thành
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Lên kế hoạch, khảo sát và trực tiếp giám sát thi công công trình, dự án.
2. Chịu trách nhiệm chính về quản lý, giám sát hiện trường (an toàn, chất lượng, tiến độ, đánh giá rủi ro).
3. Tính toán, kiểm soát khối lượng thi công của hạng mục trực tiếp giám sát.
4. Làm việc trực tiếp với chủ đầu tư để cập nhật tiến độ công việc và đưa ra các điều chỉnh phù hợp.
5. Hỗ trợ triển khai kỹ thuật, đảm bảo vật tư; thiết bị bảo quản cẩn thận và đầy đủ số lượng Làm, kiểm tra, giám sát tài liệu: báo cáo ngày, nhật ký hiện trường, báo cáo tuần, báo cáo kiểm tra, ghi chép cuộc họp, bản vẽ xây dựng, hồ sơ kiểm tra, báo cáo tháng,…
6. Phối hợp tốt với giám sát chủ đầu tư để giải quyết các vấn đề nghiệm thu công tác thi công. Giám sát thực hiện thường xuyên liên tục việc dọn dẹp vệ sinh công trình, đảm bảo vật tư, thiết bị gọn gàng ngăn nắp.
7. Thực hiện các yêu cầu khác theo sự phân công của cấp trên.
1. Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành liên quan.
2. Kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng (thi công, giám sát công trình,..).
3. Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành: AutoCad
4. Chịu được áp lực công việc.
5. Tiếng Trung giao tiếp
Ngành nghề: Kiến trúc, Xây dựng, Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Đồng Nai
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
