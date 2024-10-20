Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC TÂN GIA làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lô 1 Khu chung cư Vĩnh Niệm - Khúc Thừa Dụ, Lê Chân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch và triển khai thi công các dự án xây dựng.

- Giám sát, kiểm tra chất lượng và tiến độ thi công tại công trường.

- Quản lý và điều phối nhân lực, thiết bị và vật liệu xây dựng.

- Thực hiện các báo cáo tiến độ, chất lượng và các vấn đề liên quan đến dự án.

- Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành xây dựng hoặc các ngành liên quan.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, chưa có sẽ được đào tạo.

- Kỹ năng quản lý và tổ chức công việc tốt.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành (AutoCAD, SAP2000, Microsoft Project, ...).

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và sẵn sàng đi công tác khi cần thiết.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC TÂN GIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng tất cả các quyền lợi theo quy định hiện hành của Nhà Nước và theo quy chế của công ty

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên thân thiện và năng động.

- Được nghỉ lễ theo quy định nhà nước.

- Du lịch định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC TÂN GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.