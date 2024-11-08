Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SAMURAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số nhà 136A, đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Khảo sát bước đầu, lên phương án dự kiến, vật tư chính cho công trình NLMT áp mái.

Giám sát thi công hệ khung mái, giá đỡ của công trình NLMT.

Đấu nối hệ thống điện.

Giám sát, quản lý, làm các công việc khác liên quan, phát sinh trong quá trình thi công tại công trình.

Sẵn sàng làm các công việc phát sinh khác tại văn phòng hoặc theo sự phân công từ cấp quản lý.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam giới, có sức khỏe tốt.

TN trung cấp trở lên chuyên ngành về điện, NLMT, điện lạnh...

Tối thiểu kinh nghiệm 1 năm làm về Năng lượng mặt trời.

Hiểu về quy trình khảo sát dự án NLMT.

Hiểu về quy trình thi công hệ năng lượng mặt trời áp mái.

Biết đấu nối hệ thống điện tại công trình NLMT.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SAMURAI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 10.000.000.

Thử việc 02 tháng.

Có chế độ phụ cấp công tác, đi lại theo quy định.

Sau thử việc được đóng bảo hiểm theo quy định.

Môi trường làm việc thoải mái, phát huy sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SAMURAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin