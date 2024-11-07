Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm

Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Tại Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 88 Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Vai trò: Kỹ thuật viên chuyên da thực hiện dịch vụ trị liệu chất lượng cao, đảm bảo sự hài lòng, an toàn và hiệu quả cho khách hàng.
Vai trò:
Nhiệm vụ công việc:
Thực hiện trị liệu:
Các dịch vụ mũi nhọn tại trung tâm: chăm sóc da cơ bản, chuyên sâu, nặn mụn, điều trị rạn da, tiêm cấy meso, cấy tóc, trị mồ hôi nách, laser triệt lông, giảm béo,...
Áp dụng các kỹ thuật trị liệu theo tiêu chuẩn của công ty phù hợp với từng khách hàng đảm bảo hiệu quả cao nhất.
Phối hợp với đội ngũ chuyên gia, bác sĩ điều chỉnh phương pháp trị liệu để đạt hiệu quả nhất cho khách hàng.
Tư vấn và hỗ trợ khách hàng:
Hướng dẫn cách vệ sinh, chăm sóc và duy trì hiệu quả trị liệu tại nhà.
Tư vấn upsale liệu trình và sản phẩm phù hợp cho khách hàng.
Ghi chép và báo cáo:
Báo cáo kết quả và tiến độ cho quản lý.
Hợp tác và đào tạo:
Đảm bảo môi trường làm việc an toàn và sạch sẽ.
Phối hợp với đội ngũ không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ.
Tham gia các buổi đào tạo và cập nhật kiến thức mới.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Nữ từ 20 - 35 tuổi. Ngoại hình đẹp, cân đối, ưa nhìn.
Số lượng tuyển: 01 Kỹ thuật viên.
Kinh nghiệm: ưu tiên có kinh nghiệm làm các dịch vụ điều trị da nám, mụn, rạn da, tiêm cấy meso, cấy tóc, trị mồ hôi nách, laser triệt lông, phun xăm,...
Kỹ năng: Giao tiếp khéo léo, tay nghề chuyên sâu chắc chắn, kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tốt.
Phẩm Chất Cá Nhân: Tận tâm, tỉ mỉ, chu đáo với khách hàng. Có tư duy lấy khách hàng làm trung tâm. Chăm chỉ, trung thực và có trách nhiệm.

Tại Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

LCB: thỏa thuận theo tay nghề + Phụ cấp + Thưởng tour + Thưởng doanh số bán hàng + Thưởng nhân viên tháng + Thưởng nóng.
Mức thu nhập thực tế đối với nhân sự có kinh nghiệm từ: 20.000.000 - 45.000.000đ/ tháng tùy năng lực.
Phụ cấp: Hỗ trợ ăn trưa 30.000đ/ngày.
Thử việc 01 - 02 tháng nhận 85% LCB + Phụ cấp + Thưởng tour + Thưởng doanh số bán hàng + Thưởng nhân viên tháng + Thưởng nóng.
Xét tăng lương định kỳ hoặc theo năng lực.
Các chế độ hiếu hỉ, lễ tết, du lịch, team building,... đầy đủ theo quy định chung của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, được đào tạo và phát triển chuyên sâu trong nghề, cơ hội thăng tiến lên vị trí KTV Trưởng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm

Liên Hệ Công Ty

Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm

Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 90 Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội

