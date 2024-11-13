Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty TNHH Công nghệ cao Polymer Q&T làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty TNHH Công nghệ cao Polymer Q&T làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Công nghệ cao Polymer Q&T
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty TNHH Công nghệ cao Polymer Q&T

Kỹ sư tự động hoá

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư tự động hoá Tại Công ty TNHH Công nghệ cao Polymer Q&T

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ô 8

- 5 Lô 8 khu công nghiệp công nghệ cao II, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Phú Cát, Quốc Oaii, Hà Nội, Quốc Oai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương Thỏa thuận

Vận hành hệ thống laser: Khởi động, dừng và giám sát quá trình hoạt động của hệ thống.
Bảo trì hệ thống: Thực hiện các công việc bảo trì định kỳ, kiểm tra, thay thế các linh kiện khi cần thiết.
Sửa chữa: Xác định và khắc phục các sự cố phát sinh.
Cải tiến: Đề xuất các giải pháp để cải thiện hiệu suất và độ tin cậy của hệ thống.
Đào tạo: Đào tạo cho các nhân viên khác về cách sử dụng và bảo trì hệ thống laser.
Thực hiện thống kê, tổng hợp, phân tích số liệu, ghi chép, ghi sổ vận hành và báo cáo đầy đủ theo quy định.
Thực hiện chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc theo quy định.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo, yêu cầu của Trưởng xưởng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Vật lý, điện tử, tự động hóa.
Ít nhất 01 năm kinh nghiệm vận hành máy ưu tiên máy laser hoặc đã làm trong các phòng thí nghiệm quang học,
Nắm được nguyên lý hoạt động, các loại laser, thấu kính quang học, ứng dụng, đặc biệt là loại laser Excimer.
Thành thạo các thao tác vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị laser và các thiết bị ngoại vi liên quan.
Khả năng đọc hiểu và phân tích các thông số kỹ thuật, dữ liệu đo lường để đánh giá hiệu suất của hệ thống.
Có hiểu biết cơ bản về cơ khí, điện tử để có thể xử lý các sự cố đơn giản.
Biết cách lập kế hoạch cá nhân và báo cáo kết quả thực hiện.
Ngoại ngữ: Đọc hiểu chuyên ngành máy móc thiết bị và giao tiếp tiếng Anh phục vụ công việc.
Có kỹ năng phối hợp, giao tiếp tốt.
Công việc:

Tại Công ty TNHH Công nghệ cao Polymer Q&T Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động hiện hành
Được hưởng phúc lợi theo quy chế của Công ty, bao gồm: Chế độ nâng lương; Thưởng Lễ, Tết; Chế độ sinh nhật, ốm đau; Chế độ khám sức khỏe định kỳ, thăm quan du lịch,...
Được hỗ trợ đào tạo chuyên ngành, nâng cao nghiệp vụ, kiến thức trình độ
Được làm trong môi trường hiện đại, có nhiều có hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ yêu cầu công việc
Được hỗ trợ bữa ăn trưa, xe ôtô đưa đón

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ cao Polymer Q&T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công nghệ cao Polymer Q&T

Công ty TNHH Công nghệ cao Polymer Q&T

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Ô 8-5 Lô 8 Khu công nghiệp công nghệ cao II, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Phú Cát, Quốc Oai, hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

