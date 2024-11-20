Tuyển Backend Developer Công ty TNHH VNTRIP.VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10 Ngõ 67 Thụy Khuê, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Tham gia phát triển hệ thống theo mô hình Scrum, quy trình Agile.

Phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, phát triển các dịch vụ theo mô hình Microservice bằng NodeJs/NestJs.

Review code, viết Unit test.

Tìm hiểu, ứng dụng các công nghệ mới.

Tối ưu hệ thống đảm bảo các yêu cầu về bảo mật, hiệu năng, và khả năng mở rộng.

Tham gia xây dựng, đóng góp nhằm cải thiện và tối ưu trải nghiệm người dùng.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm Backend với Nodejs, NestJs, Restful API.

Có kinh nghiệm làm việc với MongoDB, SQL Database.

Tư duy logic tốt, có kỹ năng phân tích, tổng hợp.

Có khả năng đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh.

Tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

Có kinh nghiệm làm việc trong quy trình Agile – mô hình Scrum.

Sử dụng thành thạo IDE, Git, Jira và các công cụ làm việc khác.

Có kinh nghiệm với Microservices, NestJS là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH VNTRIP.VN Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia xây dựng hệ thống lớn, tìm hiểu và phát triển công nghệ mới.

Được làm việc với các đối tác lớn trong và ngoài nước.

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động và thử thách, nhiều cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến.

Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và Luật Lao Động quy định.

Tháng lương thứ 13.

Credit du lịch hàng năm.

Mức lương hấp dẫn không giới hạn theo thỏa thuận và mong muốn của ứng viên.

Nghỉ thứ 7, CN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH VNTRIP.VN

