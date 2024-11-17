Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH BEN STORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH BEN STORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

CÔNG TY TNHH BEN STORY
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY TNHH BEN STORY

Frontend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại CÔNG TY TNHH BEN STORY

Mức lương
10 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 1 Lê Đức Thọ, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

Xin chào các ứng viên
Công ty Benstory đang tìm kiếm nhân sự lập trình viên tài năng.
nstory
Chúng tôi là một công ty đến từ Hàn Quốc. Chúng tôi mong muốn tìm kiếm lập trình viên frontend (React hoặc Vue) người có thể sử dụng ngoại ngữ tiếng Hàn hoặc tiếng Anh trong công việc. Nhưng xin cũng đừng lo lắng nếu các bạn chưa thật sự giao tiếp trôi chảy, vì công ty cũng có nhưng phiên dịch viên tiếng Hàn sẽ sẵn sàng giúp các bạn trong quá trình làm việc, chi tiết công việc:
Tham gia xây dựng và phát triển Frontend cho web và mobile viết bằng ReactJS hoặc VueJS hoặc Vanilla JS/ React Native/ Svelte/ Backbone
Phối hợp với các thành viên khác trong nhóm như backend, designer cải tiến sản phẩm liên tục, đóng góp ý tưởng, giải pháp để hoàn thành công việc đúng tiến độ và chất lượng
Thực hiện các design patterns, tối ưu, caching, bảo mật, thực thi, mang lại trải nghiệm tối ưu
Xây dựng các components/modules linh hoạt
Tối ưu hóa giao diện các ứng dụng/trang web để có được tốc độ và hiệu suất tối đa

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đối tượng dự tuyển
Ứng tuyển vị trí nhân viên kinh nghiêm
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm vị trí liên quan
Sau khi bạn pass qua vòng lọc hồ sơ, quá trình phỏng vấn sẽ diễn ra theo 1 trong 3 cách sau
Phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng hàn
Phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng anh
Phỏng vấn bằng tiếng Việt qua phiên dịch viên.
Kinh nghiệm: ứng viên cần biết ít nhất 1 trong các kĩ thuật sau
Kinh nghiệm:
Vanilla JS
Vue.js
React.js
React Native
Svelte
Backbone

Tại CÔNG TY TNHH BEN STORY Thì Được Hưởng Những Gì

Range lương 10 - 50M NET , Có thể thỏa thuận theo năng lực, tham gia đầy đủ các chế độ BHXH.
Đánh giá lương 1 lần/năm
Thưởng Lễ Tết, thưởng nhân viên xuất sắc theo năm
hiếu hỉ và quà thăm hỏi khác cho CBNV.
Thưởng cuối năm: Dựa vào hiệu suất công việc và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty sẽ ban hành Quy chế thưởng
Cơ hội học hỏi, tham gia các chương trình đào tạo nội bộ về chuyên môn, được chỉ dẫn và làm việc với chuyên gia Hàn Quốc trong lĩnh vực CNTT
Công ty hỗ trợ chi phí gửi xe tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BEN STORY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BEN STORY

CÔNG TY TNHH BEN STORY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 và Tầng 7, Tòa nhà AuViet Building, Số 1 Đường Lê Đức Thọ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

