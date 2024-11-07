Tuyển IT phần mềm Viettel IDC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia các team Agile thiết kế, lập trình xây dựng các sản phẩm Cloud (CDN, Camera AI, Kubernetes...), hệ thống CRM, BOC...

Tham gia phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống CSDL, mô hình hệ thống CNTT trong Công ty

Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới

Thực hiện review code, tối ưu source, fix bug

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT/chuyên ngành liên quan

Tiếng Anh cơ bản

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc với SQL/NoSQL

Nắm vững mô hình MVC trong PHP & các phiên bản mới của PHP

Nắm vững OOP và các giải thuật cơ bản

Tại Viettel IDC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Hưởng mức thu nhập thuộc top các công ty hàng đầu trong lĩnh vực CNTT tại Việt Nam.

2. Các chế độ phúc lợi xã hội theo quy định pháp luật như: BHYT, BHXH, BHTN...

3. Hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác: Du lịch, nghỉ mát, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ cho nhân sự xuất sắc, thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh...

4. Đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng để trở thành chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực CNTT.

5. Cơ hội phát triển nghề nghiệp theo 2 chóp: quản lý hoặc chuyên gia.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viettel IDC Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin