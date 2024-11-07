Tuyển IT phần mềm Viettel IDC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Viettel IDC Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia các team Agile thiết kế, lập trình xây dựng các sản phẩm Cloud (CDN, Camera AI, Kubernetes...), hệ thống CRM, BOC...
Tham gia phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống CSDL, mô hình hệ thống CNTT trong Công ty
Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới
Thực hiện review code, tối ưu source, fix bug
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT/chuyên ngành liên quan
Tiếng Anh cơ bản
Ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc với SQL/NoSQL
Nắm vững mô hình MVC trong PHP & các phiên bản mới của PHP
Nắm vững OOP và các giải thuật cơ bản
Tại Viettel IDC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
1. Hưởng mức thu nhập thuộc top các công ty hàng đầu trong lĩnh vực CNTT tại Việt Nam.
2. Các chế độ phúc lợi xã hội theo quy định pháp luật như: BHYT, BHXH, BHTN...
3. Hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác: Du lịch, nghỉ mát, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ cho nhân sự xuất sắc, thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh...
4. Đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng để trở thành chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực CNTT.
5. Cơ hội phát triển nghề nghiệp theo 2 chóp: quản lý hoặc chuyên gia.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viettel IDC Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
