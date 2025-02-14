Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH FOODCONNECTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

- Nhận file thiết kế từ bên Nhật Convert từ PSD sang HTML.

- Thêm các chuyển động cho website theo chỉ thị hoặc theo site tham khảo. - Công việc được phân công theo từng nhóm, dưới sự phân công, chỉ đạo, theo dõi của Leader.

- Báo cáo tiến độ công việc theo qui trình làm việc.

- Kinh nghiệm tối thiểu từ 1 - 3 năm làm việc với các yêu cầu về JS.

- Có kinh nghiệm thực tế về Canvas, GSAP, SVG... cũng như các library/framework khác.

- Nắm vững về HTML5/CSS3/JS.

- Nắm rõ các kỹ thuật cross-browser.

- Có kỹ năng cơ bản về Photoshop.

・Lưu ý: Chỉ dùng code thuần, không dùng bootstrap.

[Ưu tiên]:

- Biết thêm Wordpress là 1 lợi thế

- Ưu tiên các bạn trẻ ( dưới 29 tuổi ). Vui vẻ, hòa đồng, kỷ luật.

- Có trách nhiệm và ý thức muốn học hỏi trong công việc.

10,000,000 VND - 14,000,000 VND Gross (tùy năng lực và kinh nghiệm)

Thời gian thử việc 2 tháng (90% lương cơ bản)

+ Chế độ BHXH, BHYT, BHTN dựa vào 100% lương + Trợ cấp gửi xe & xăng: 460.000 đồng / tháng

+ Bảo hiểm tai nạn 24/7 cho nhân viên

+ Khám sức khỏe tổng quát/ năm, tại bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế

+ Đánh giá, xét tăng lương 2 lần/năm (vào tháng 4 & tháng 10)

+ Lương tháng thứ 13

+ Thưởng một chuyến đi nước ngoài cho nhân viên xuất sắc của năm.

+ Du lịch công ty: định kỳ hàng năm.

+ Tiệc tối kết nối: định kỳ 2 tháng/lần

+ Hoạt động ngoại khóa: Team Building, Bóng đá, Cầu lông, Media,...

+ Phúc lợi hấp dẫn khác như: Kỷ niệm thâm niên (1-3 triệu), Sinh nhật (500k), Kết hôn (3 triệu), Khen thưởng khác (2 triệu), Quà tặng dịp Lễ Tết, v.v....

