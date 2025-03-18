Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tôn Thất Thuyết, Quận 4

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích, thiết kế và phát triển phần mềm với công nghệ .NET

Xây dựng và chỉnh sửa các module, tính năng theo yêu cầu.

Lập trình tùy biến hệ thống CRM và lập trình tích hợp hệ thống sử dụng công nghệ ASP.NET, C#, MVC, Web Api, MS SQL, Redis, Kafka,..

Tham gia nghiên cứu và phát triển các dự án, sản phẩm đã có trên nền .Net của Công ty.

Trực tiếp tham gia triển khai Dự án trong và ngoài nước cho các Tập đoàn lớn, Ngân hàng, Bảo hiểm...

Nhận đào tạo cho các ứng viên chưa có kinh nghiệm nhưng phải có Background IT.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các ngành CNTT, Lập trình viên, Công nghệ phần mềm.

Có tư duy logic tốt và kỹ năng lập trình hướng đối tượng (OOP).

Tiếng anh giao tiếp cơ bản, Đọc hiểu tài liệu tiếng anh.

Có >2 năm kinh nghiệm về .Net Framework, .Net Core, SQL, ...

Sử dụng thành thạo github/gitlab

Ưu tiên:

Lập trình thành thạo .NET, MS SQL Server, triển khai mô hình Microservices.

Có kiến thức về thiết kế hệ thống, CRM, Contact Center.

Đã từng làm việc với các công nghệ: Redis, Kafka, RabbitMQ ..

Có kiến thức về Kubernetes, Docker ..

Có kiến thức về AI và các ứng dụng của AI

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội được đào tạo ở nước ngoài, hướng dẫn chuyên môn 1-1 với Team Leader, Giám đốc bộ phận.

Được hưởng các chế độ phúc lợi xã hội theo quy định của luật lao động, chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm,...

Tham gia các hoạt động của Công ty. Chế độ đi du lịch hằng năm trong và ngoài nước.

Mức lương: Lương thưởng hấp dẫn. Không có giới hạn cao nhất nếu bạn thực sự có năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN ĐẠT

