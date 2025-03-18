Tuyển Lập trình viên GNF JAPAN COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Lập trình viên GNF JAPAN COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

GNF JAPAN COMPANY LIMITED
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
GNF JAPAN COMPANY LIMITED

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại GNF JAPAN COMPANY LIMITED

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng các tính năng mới và tối ưu hiệu suất cho các tính năng hiện có trên website.
Theo dõi và xử lý sự cố hệ thống khi có vấn đề phát sinh.
Đề xuất các giải pháp tối ưu hiệu suất, chất lượng, UX/UI cho website.
Linh hoạt hỗ trợ các nhiệm vụ khác khi cần thiết để đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo ReactJS, NodeJS, MongoDB và các công nghệ liên quan đến phát triển Full-stack.
Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 1 năm ở vị trí lập trình viên Full-stack.
Kỹ năng giao tiếp, đọc hiểu tài liệu tiếng Anh ở mức cơ bản.
Tinh thần chủ động học hỏi và sẵn sàng hỗ trợ đội nhóm.

Tại GNF JAPAN COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thương lượng, phù hợp với kỹ năng và kinh nghiệm.
Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của công ty.
Làm việc 5 ngày/tuần, môi trường làm việc linh hoạt vào thứ Bảy.
Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GNF JAPAN COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

GNF JAPAN COMPANY LIMITED

GNF JAPAN COMPANY LIMITED

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 14 Hoàng Thế Thiện, Phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

