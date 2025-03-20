Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Công viên Phần mềm Quang Trung, Tòa nhà SBI, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Nhiệm vụ chính:
Thiết kế và phát triển API: Xây dựng các API RESTful hoặc GraphQL để phục vụ dữ liệu cho frontend và các hệ thống khác.
Thiết kế và phát triển API:
Quản lý cơ sở dữ liệu: Thiết kế, tối ưu truy vấn SQL (PostgreSQL, MySQL, SQL Server) hoặc NoSQL (MongoDB, Firebase, Redis).
Quản lý cơ sở dữ liệu:
Xây dựng hệ thống xử lý dữ liệu: Tối ưu logic nghiệp vụ, thực hiện các tác vụ batch, xử lý hàng đợi (queue) bằng Redis, RabbitMQ, BullMQ.
Xây dựng hệ thống xử lý dữ liệu:
Quản lý bảo mật và phân quyền: Xử lý xác thực người dùng (JWT, OAuth, OpenID Connect), bảo vệ dữ liệu và chống các cuộc tấn công như SQL Injection, XSS, CSRF.
Quản lý bảo mật và phân quyền:
Injection, XSS, CSRF.
Tích hợp API với các hệ thống khác: Làm việc với các hệ thống thanh toán (PayPal, Stripe, VNPAY), email (SendGrid, Mailgun), SMS (Zalo ZNS),...
Tích hợp API với các hệ thống khác:
Quản lý hiệu suất và tối ưu hệ thống: Caching (Redis, Memcached), load balancing, tối ưu tốc độ truy vấn, giảm độ trễ API.
Quản lý hiệu suất và tối ưu hệ thống:
Triển khai và vận hành hệ thống: Sử dụng Docker, Kubernetes, CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI).
Triển khai và vận hành hệ thống:
Xử lý lỗi và gỡ lỗi: Phân tích log, debugging hệ thống, xử lý lỗi runtime.
Xử lý lỗi và gỡ lỗi:
Ứng dụng AI hỗ trợ trong coding: code completion, debug, refactor, unit test…
Ứng dụng AI hỗ trợ trong coding:
2. Trách nhiệm
Đảm bảo chất lượng mã nguồn: Viết code sạch, dễ bảo trì, tuân thủ các tiêu chuẩn lập trình và best practices.
Đảm bảo chất lượng mã nguồn
Thực hiện theo quy trình Agile/Scrum: Tham gia họp sprint planning, daily stand-up, review, và retrospective để đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm.
Thực hiện theo quy trình Agile/Scrum
Nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới: Cập nhật xu hướng công nghệ, đề xuất giải pháp cải tiến hiệu suất và tối ưu hệ thống.
Nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới
Xử lý sự cố kỹ thuật và bảo trì hệ thống: Giám sát, phát hiện lỗi, tối ưu hiệu suất và đảm bảo hệ thống vận hành ổn định.
Xử lý sự cố kỹ thuật và bảo trì hệ thống
Phối hợp với các thành viên trong nhóm: Làm việc chặt chẽ với frontend, QA, product owner để phát triển và triển khai sản phẩm hiệu quả.
Phối hợp với các thành viên trong nhóm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình Độ & Kinh Nghiệm
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ Phần mềm, Khoa học Máy tính hoặc lĩnh vực liên quan.
js (NestJS, ExpressJS)
C# (.NET Core 5+)
Có kinh nghiệm xây dựng và triển khai hệ thống Microservices.
2. Kiến Thức & Kỹ Năng Kỹ Thuật
Thành thạo Docker, Linux, Git, CI/CD.
Hiểu và triển khai tốt RESTful API, WebSocket, tối ưu hiệu suất API.
PostgreSQL, MySQL, MongoDB
Viết và tối ưu truy vấn, cải thiện hiệu suất database.
Tích hợp hệ thống bên thứ ba: Firebase, cổng giao hàng, cổng thanh toán (Stripe, PayPal, VNPAY).
Có kinh nghiệm xử lý Task Scheduler, Background Job, Queue Processing (BullMQ, RabbitMQ, Kafka).
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trên nền tảng SaaS.
Khả năng thiết kế và đề xuất giải pháp kiến trúc hệ thống phù hợp với yêu cầu dự án.
Lợi thế nếu có kinh nghiệm với Python (Flask, Django).
3. Hiểu Biết Về Bảo Mật & Quy Trình Phát Triển
Nắm vững các tiêu chuẩn bảo mật API & bảo vệ dữ liệu (JWT, OAuth2, OWASP Top 10).
Có hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm Agile/Scrum, tham gia Sprint Planning, Daily Standup, Code Review

Tại CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh & xứng đáng với kinh nghiệm và năng lực, cơ hội tăng lương theo hiệu suất.
Thu nhập cạnh tranh & xứng đáng
Chế độ phúc lợi đầy đủ: Lương, thưởng hấp dẫn, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Chế độ phúc lợi đầy đủ
Cơ hội trở thành Key Member, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của công ty.
Cơ hội trở thành Key Member
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, đề cao sáng tạo và tinh thần làm chủ.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng, công nghệ mới (AI, Cloud, Big Data…) để nâng tầm sự nghiệp.
Được đào tạo chuyên sâu
Chương trình phát triển cá nhân: Rèn luyện tư duy, kỹ năng, thái độ và định hướng sự nghiệp dài hạn.
Chương trình phát triển cá nhân
Chính sách ESOP (Cổ phần cho nhân viên chủ chốt) dành cho những ai gắn bó và cống hiến, cùng xây dựng công ty vững mạnh.
Chính sách ESOP (Cổ phần cho nhân viên chủ chốt)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS

CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà SBI, Đường 03, CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

