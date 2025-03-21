Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN JAPANA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 76 Nguyễn Háo Vĩnh, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Cắt giao diện từ Figma, Framer thành HTML, CSS, JavaScript theo tiêu chuẩn của công ty.

Đảm bảo responsive, tối ưu hiệu suất và tương thích với nhiều trình duyệt.

Viết mã HTML, CSS, JS sạch, tối ưu, có cấu trúc rõ ràng.

Ghép code PHP

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo HTML, CSS, JavaScript

Có kinh nghiệm cắt giao diện từ Figma, Framer thành mã HTML, CSS, JS chuẩn.

Có kinh nghiệm với PHP thuần

Hiểu về tối ưu CSS, JS để tăng tốc độ tải trang.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, tư duy logic tốt.

Biết sử dụng Git là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JAPANA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng: từ 1000$ + thưởng vào các dịp lễ, tết, thưởng sinh nhật, hiếu hỉ,...

Du lịch 1 năm 1 lần (trong hoặc ngoài nước)

Chế độ BHXH theo quy định nhà nước. Chế độ nghỉ phép theo quy định nhà nước.

Chế độ khen thưởng các dịp lễ, tết, cuối năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JAPANA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin