Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN JAPANA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JAPANA VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 76 Nguyễn Háo Vĩnh, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, Tân Phú, Huyện Tân Phú
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Cắt giao diện từ Figma, Framer thành HTML, CSS, JavaScript theo tiêu chuẩn của công ty.
Đảm bảo responsive, tối ưu hiệu suất và tương thích với nhiều trình duyệt.
Viết mã HTML, CSS, JS sạch, tối ưu, có cấu trúc rõ ràng.
Ghép code PHP
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo HTML, CSS, JavaScript
Có kinh nghiệm cắt giao diện từ Figma, Framer thành mã HTML, CSS, JS chuẩn.
Có kinh nghiệm với PHP thuần
Hiểu về tối ưu CSS, JS để tăng tốc độ tải trang.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, tư duy logic tốt.
Biết sử dụng Git là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JAPANA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng: từ 1000$ + thưởng vào các dịp lễ, tết, thưởng sinh nhật, hiếu hỉ,...
Du lịch 1 năm 1 lần (trong hoặc ngoài nước)
Chế độ BHXH theo quy định nhà nước. Chế độ nghỉ phép theo quy định nhà nước.
Chế độ khen thưởng các dịp lễ, tết, cuối năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JAPANA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
