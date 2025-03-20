Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 40 Triệu

Mức lương Đến 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Đến 40 Triệu

• Lập trình các tính năng trong game với Code rõ ràng, dễ đọc, tuân thủ quy chuẩn và hướng dẫn của nhóm phát triển.

• Thực hiện công việc theo kế hoạch theo chu kỳ, đảm bảo tiến độ hoàn thành từng phần công việc trong thời gian quy định.

• Hoàn thành mục tiêu công việc trong thời gian 2 tuần cho mỗi chu kỳ phát triển, với mục tiêu tiến bộ đều đặn trong quá trình xây dựng dự án.

• Đảm bảo chất lượng công việc trong suốt quá trình phát triển và hoàn thiện sản phẩm.

• Phối hợp hiệu quả với các thành viên trong nhóm để đạt được kết quả tốt nhất.

• Đảm bảo chất lượng trò chơi, từ các khía cạnh kỹ thuật đến trải nghiệm người chơi.

Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, kỹ thuật phần mềm hoặc các ngành liên quan.

• Có 2 năm kinh nghiệm trở lên phát triển game với Unity.

• Có khả năng đưa ra hướng giải quyết nhanh, nhất là về thuật toán.

• Thành thạo lập trình C# và hiểu biết sâu sắc về các tính năng của Unity.

• Kinh nghiệm trong việc phát triển game cho các nền tảng mobile (iOS, Android).

• Kiến thức về tối ưu hóa hiệu suất game và các kỹ thuật giảm tải tài nguyên.

• Kinh nghiệm làm việc với các công cụ quản lý mã nguồn như Git.

• Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường năng động, tinh gọn, hiệu quả với tầm nhìn và kế hoạch dài hạn.

• Thưởng bonus theo quý.

• Lương thỏa thuận từ 12- 40tr (level từ junior - senior)

• Thời gian làm việc 7,5 giờ/ ngày, từ thứ 2 đến thứ 6

• Không gian pantry thoải mái gồm: cafe, nước giải khát, bánh kẹo, thức ăn nhẹ.

• Thư giãn tại văn phòng cùng board game, bida và bi lắc...

• Tham gia BHXH sau 2 tháng thử việc

• Lộ trình thăng tiến rõ ràng

• Môi trường làm việc mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO

