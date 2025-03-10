Tuyển Lập trình viên Công ty CP XD và TM công nghệ contech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty CP XD và TM công nghệ contech
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty CP XD và TM công nghệ contech

Lập trình viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty CP XD và TM công nghệ contech

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 21 Nguyễn Đức Cảnh,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tư vấn các giải pháp, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng sản phẩm thiết bị cho khách hàng;
- Bảo trì máy tính bàn/ laptop, thiết bị văn phòng;
- Cài đặt windows, office, các phần mềm thông dụng;
- Thành thạo xác định lỗi và thay thế linh kiện khắc phục vấn đề của thiết bị;
- Lắp đặt & hướng dẫn người dùng sử dụng máy in, máy tính;
- Tham gia quản trị hệ thống mạng máy tính, internet và hệ thống điện thoại của Công ty;
- Cài đặt và xử lý sự cố hệ điều hành, phần cứng, các phần mềm ứng dụng trên máy tính;
- Trợ giúp, hướng dẫn kỹ thuật cho người dùng;
- Báo cáo các vấn đề liên quan đến hệ thống CNTT cho quản lý trực tiếp;
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp;
- Công việc khác theo yêu cầu từ Trưởng bộ phận kỹ thuật;
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được tạo điều kiện học hỏi.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành máy văn phòng trên 6 tháng;
- Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh ( Yếu tố quan trọng);
- Hiểu biết về các thiết bị máy văn phòng (máy tính, máy in, ....) các hệ thống mạng (LAN, WAN, tổng đài điện thoại...);
- Am hiểu phần cứng/ mạng;
- Ứng viên tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên từ các chuyên ngành như Công nghệ thông tin;
- Sử dụng tốt tin học cơ bản, thành thạo quản trị mạng;
- Giao tiếp ổn, chăm chỉ, chịu khó và ham học hỏi...;
- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo cụ thể;
- Sẵn sàng di chuyển để phục vụ công việc.

Tại Công ty CP XD và TM công nghệ contech Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 10-15 triệu; có phụ cấp ăn trưa, phụ cấp xăng xe (nếu di chuyển);
- Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định;
- Nghỉ đầy đủ các ngày lễ Tết trong năm;
- Thưởng lương tháng 13, các dịp lễ Tết...;
- Môi trường làm việc thân thiện, hoà đồng;
- Được học hỏi, nhiệt tình đào tạo các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm để mỗi thành viên phát triển và hoàn thiện theo thời gian;
- Được đào tạo hỗ trợ nghiệp vụ chuyên sâu từ cấp trên;
- Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp;
- Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc;
- Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu;
- Công việc ổn định và lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP XD và TM công nghệ contech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP XD và TM công nghệ contech

Công ty CP XD và TM công nghệ contech

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 21 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

