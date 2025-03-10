Tuyển Lập trình viên Công ty CP XD và TM công nghệ contech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 21 Nguyễn Đức Cảnh,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tư vấn các giải pháp, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng sản phẩm thiết bị cho khách hàng;

- Bảo trì máy tính bàn/ laptop, thiết bị văn phòng;

- Cài đặt windows, office, các phần mềm thông dụng;

- Thành thạo xác định lỗi và thay thế linh kiện khắc phục vấn đề của thiết bị;

- Lắp đặt & hướng dẫn người dùng sử dụng máy in, máy tính;

- Tham gia quản trị hệ thống mạng máy tính, internet và hệ thống điện thoại của Công ty;

- Cài đặt và xử lý sự cố hệ điều hành, phần cứng, các phần mềm ứng dụng trên máy tính;

- Trợ giúp, hướng dẫn kỹ thuật cho người dùng;

- Báo cáo các vấn đề liên quan đến hệ thống CNTT cho quản lý trực tiếp;

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp;

- Công việc khác theo yêu cầu từ Trưởng bộ phận kỹ thuật;

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được tạo điều kiện học hỏi.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành máy văn phòng trên 6 tháng;

- Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh ( Yếu tố quan trọng);

- Hiểu biết về các thiết bị máy văn phòng (máy tính, máy in, ....) các hệ thống mạng (LAN, WAN, tổng đài điện thoại...);

- Am hiểu phần cứng/ mạng;

- Ứng viên tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên từ các chuyên ngành như Công nghệ thông tin;

- Sử dụng tốt tin học cơ bản, thành thạo quản trị mạng;

- Giao tiếp ổn, chăm chỉ, chịu khó và ham học hỏi...;

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo cụ thể;

- Sẵn sàng di chuyển để phục vụ công việc.

Tại Công ty CP XD và TM công nghệ contech Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 10-15 triệu; có phụ cấp ăn trưa, phụ cấp xăng xe (nếu di chuyển);

- Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định;

- Nghỉ đầy đủ các ngày lễ Tết trong năm;

- Thưởng lương tháng 13, các dịp lễ Tết...;

- Môi trường làm việc thân thiện, hoà đồng;

- Được học hỏi, nhiệt tình đào tạo các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm để mỗi thành viên phát triển và hoàn thiện theo thời gian;

- Được đào tạo hỗ trợ nghiệp vụ chuyên sâu từ cấp trên;

- Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp;

- Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc;

- Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu;

- Công việc ổn định và lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP XD và TM công nghệ contech

