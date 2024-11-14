Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Trường Thịnh Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Trường Thịnh Group
- Hồ Chí Minh:
- 881 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Sao lưu dữ liệu, cài đặt windows và phần mềm theo yêu cầu.
Sử dụng tốt, thành thạo khò hàn, máy cấp dòng, đọc sơ đồ mạch main laptop…
Chuẩn đoán xử lý sự cố laptop và linh kiện: Thay thế pin, phím, sạc, màn hình laptop
Xử lý sự cố bản lề laptop: đóng trụ thay mới…
Sửa main, đóng chíp và các sự cố liên quan
Tư vấn nâng cấp thay thế linh kiện: Ram, ổ cứng…
Sửa chuột: thay switch, con lăn… Sửa bàn phím thay switch và nút…
Biết sửa mainboard Macbook, IMAC, Surface… là 1 lợi thế
Địa điểm làm việc:
CN 1: 881 Phan Văn Trị, P.7, Gò Vấp
CN 2: 745/16 Quang Trung, Phường 12, Gò Vấp
CN 3: 383 Nguyễn Trọng Tuyển, P.2, Tân Bình
CN 4: 391 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
CN 5: 415A Song Hành, Trường Thọ, Thủ Đức
CN 6: 709 Nguyễn Xiển, P.Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức
CN 7: 264F Bạch Đằng, P.24, Bình Thạnh
CN 8: 644 Lũy Bán Bích, Tân Thành, Tân Phú
CN 9: 318 Đ. Lê Văn Lương, Tân Quy, Quận 7
CN 10: 362 Đường 3/2, P.12, Q.10
CN 11:142 Hoàng Văn Thụ, P.9, Phú Nhuận
CN 12: 853 Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông B, Bình Tân
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp vui vẻ, thân thiện, có kỹ năng tư vấn bán hàng
Tại Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Trường Thịnh Group Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng % trên tổng doanh thu cửa hàng
Đảm bảo thu nhập từ tháng thứ 3 của thợ có năng lực trên 20.000.000đ /1 tháng
Được thưởng doanh số 1.5-4tr/1 tháng.
Làm việc trong một môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Trường Thịnh Group
