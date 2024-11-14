Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Trường Thịnh Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 881 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Sao lưu dữ liệu, cài đặt windows và phần mềm theo yêu cầu.

Sử dụng tốt, thành thạo khò hàn, máy cấp dòng, đọc sơ đồ mạch main laptop…

Chuẩn đoán xử lý sự cố laptop và linh kiện: Thay thế pin, phím, sạc, màn hình laptop

Xử lý sự cố bản lề laptop: đóng trụ thay mới…

Sửa main, đóng chíp và các sự cố liên quan

Tư vấn nâng cấp thay thế linh kiện: Ram, ổ cứng…

Sửa chuột: thay switch, con lăn… Sửa bàn phím thay switch và nút…

Biết sửa mainboard Macbook, IMAC, Surface… là 1 lợi thế

Địa điểm làm việc:

CN 1: 881 Phan Văn Trị, P.7, Gò Vấp

CN 2: 745/16 Quang Trung, Phường 12, Gò Vấp

CN 3: 383 Nguyễn Trọng Tuyển, P.2, Tân Bình

CN 4: 391 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình

CN 5: 415A Song Hành, Trường Thọ, Thủ Đức

CN 6: 709 Nguyễn Xiển, P.Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức

CN 7: 264F Bạch Đằng, P.24, Bình Thạnh

CN 8: 644 Lũy Bán Bích, Tân Thành, Tân Phú

CN 9: 318 Đ. Lê Văn Lương, Tân Quy, Quận 7

CN 10: 362 Đường 3/2, P.12, Q.10

CN 11:142 Hoàng Văn Thụ, P.9, Phú Nhuận

CN 12: 853 Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông B, Bình Tân

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 6th-1 năm kinh nghiệm làm về vị trí Kỹ Thuật Viên Sửa Máy Tính Pc Laptop

Giao tiếp vui vẻ, thân thiện, có kỹ năng tư vấn bán hàng

Tại Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Trường Thịnh Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10.000.000 – 30.000.000VNđ/ tháng

Được hưởng % trên tổng doanh thu cửa hàng

Đảm bảo thu nhập từ tháng thứ 3 của thợ có năng lực trên 20.000.000đ /1 tháng

Được thưởng doanh số 1.5-4tr/1 tháng.

Làm việc trong một môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Trường Thịnh Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin